Stolní tenis

Stolní tenisté podlehli Španělům a na MS družstev skončili už ve skupině


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Už ve skupinové fázi turnaje skončila účast českého mužského týmu na světovém šampionátu družstev ve stolním tenisu v Londýně. Svěřenci mexického trenéra Salvadora Uribeho podlehli favorizovanému Španělsku 1:3 a po druhé porážce obsadili v tabulce nepostupové třetí místo.

Mužský tým po středeční hladké porážce od Slovinska potřeboval k postupu zvítězit 3:0. O jeho vyřazení bylo rozhodnuto hned po první dvouhře, v níž Radim Morávek prohrál s Juanem Pérezem 1:3. Pavel Širuček pak neuhrál proti Álvaru Roblesovi ani set, ale zápas po něm alespoň zdramatizoval Štěpán Brhel díky vítězství 3:1 v duelu mladíků s Danielem Berzosou.

Robles ale nedal šanci Morávkovi a Španělé se stoprocentní bilancí vyhráli pátou skupinu před Slovinskem a postoupili přímo do hlavní části turnaje. Český tým pod sebou nechal jen Bahrajn, nad nímž vyhrál úvodní duel.

„Bohužel jsme nedokázali předvést velké překvapení, ale s výkony jsem poměrně spokojen,“ zhodnotil výkon týmu Uribe. V Londýně postrádal nemocného Lubomíra Jančaříka, jehož v nominaci nahradil devatenáctiletý Brhel. „Věřil jsem, že s Lubošem jsme měli šanci alespoň jeden tým porazit, ale takhle ty šance byly výrazně menší,“ konstatoval kouč.

V úvodní fázi šampionátu se hraje v každé skupině o dvě postupová místa. Čtrnáct vítězů a šest týmů z druhých příček si zajistí přímý postup do hlavního pavouku. Zbylých osm mužstev z druhých pozic v tabulkách si zahraje předkolo o čtyři zbylá místa. Postupující se přidají k osmičce elitních týmů, které před vyřazovací fází hrají ve dvou čtyřčlenných skupinách o nasazení do hlavního pavouku. Play-off začne 4. a 5. května, finálové zápasy jsou na programu 9. a 10. května.

Výsledky mistrovství světa družstev ve stolním tenisu v Londýně

Muži:


Španělsko – Česko 3:1
Pérez – Morávek 3:1 (8, -8, 7, 7), Robles – Širuček 3:0 (9, 8, 7), Berzosa – Brhel 1:3 (-9, 7, -8, -6), Robles – Morávek 3:0 (2, 6, 9).
Konečné pořadí: 1. Španělsko 3 výhry/0 porážek, 2. Slovinsko 2/1, 3. Česko 1/2, 4. Bahrajn 0/3.

Čtěte také

MS družstev přineslo české porážky, ženy ale stále myslí na postup

29. 4. 2026

MS družstev přineslo české porážky, ženy ale stále myslí na postup
