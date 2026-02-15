Stolní tenis

Jančařík jako třetí český stolní tenista ovládl turnaj WTT


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jako třetí český stolní tenista v historii dokázal Lubomír Jančařík vyhrát turnaj světového okruhu. V 38 letech se dočkal titulu z podniku WTT Star Contender v Čennaí a napodobil tak Tomáše Konečného a Hanu Matelovou. Jančařík v Indii porazil šest soupeřů, ve finále přehrál Francouze Thibaulta Poreta 4:2 na sety.

„Je to prostě fantastické. Ani nevím, jak to popsat, ale každý, kdo mě zná, to určitě dokáže procítit. Je to obrovský úspěch a a musím v tuto chvíli vyjádřit obrovský dík trenérovi,“ řekl Jančařík se zmínkou čínského kouče Sü Kchaje.

Účastník olympijských her v Riu de Janeiro a Tokiu nebo čtvrtfinalista mistrovství Evropy Jančařík vstupoval do turnaje v Čennaí coby 174. hráč světového žebříčku. Poté, co zdolal čtyři domácí hráče, v semifinále porazil v pěti setech Korejce Pak Kang-hjona a v boji o titul světovou pětatřicítku Poreta po setech 11:8, 9:11, 11:7, 11:9, 9:11 a 11:8.

Po životním úspěchu poděkoval nejen trenérovi, ale i svazu. „Je úžasné, že takového kouče se podařilo vedení svazu získat. Samozřejmě jsme vše konzultovali s reprezentačním trenérem Salvou Uribem. Právě on navrhl, aby se mnou na turnaj jel Kchaj. To je v českém systému veliký posun, špičkové tréninkové centrum, podmínky a přístup. Je to na dobré cestě, především pro nastupující generaci, která, když bude chtít, má obrovské možnosti,“ řekl. „Tohle český stolní tenis potřeboval, opět velký úspěch na turnaji světového formátu,“ dodal.

Jančařík si v Indii zajistil vedle trofeje také 17 000 dolarů a 600 bodů do světového žebříčku, v němž se posune do první padesátky. Na turnaji třetí ze čtyř úrovní WTT Series navázal na triumf Konečného před deseti lety v Bulharsku a Matelové z Tunisu v roce 2021.

