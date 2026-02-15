Jako třetí český stolní tenista v historii dokázal Lubomír Jančařík vyhrát turnaj světového okruhu. V 38 letech se dočkal titulu z podniku WTT Star Contender v Čennaí a napodobil tak Tomáše Konečného a Hanu Matelovou. Jančařík v Indii porazil šest soupeřů, ve finále přehrál Francouze Thibaulta Poreta 4:2 na sety.
Jančařík jako třetí český stolní tenista ovládl turnaj WTT
„Je to prostě fantastické. Ani nevím, jak to popsat, ale každý, kdo mě zná, to určitě dokáže procítit. Je to obrovský úspěch a a musím v tuto chvíli vyjádřit obrovský dík trenérovi,“ řekl Jančařík se zmínkou čínského kouče Sü Kchaje.
Účastník olympijských her v Riu de Janeiro a Tokiu nebo čtvrtfinalista mistrovství Evropy Jančařík vstupoval do turnaje v Čennaí coby 174. hráč světového žebříčku. Poté, co zdolal čtyři domácí hráče, v semifinále porazil v pěti setech Korejce Pak Kang-hjona a v boji o titul světovou pětatřicítku Poreta po setech 11:8, 9:11, 11:7, 11:9, 9:11 a 11:8.
Po životním úspěchu poděkoval nejen trenérovi, ale i svazu. „Je úžasné, že takového kouče se podařilo vedení svazu získat. Samozřejmě jsme vše konzultovali s reprezentačním trenérem Salvou Uribem. Právě on navrhl, aby se mnou na turnaj jel Kchaj. To je v českém systému veliký posun, špičkové tréninkové centrum, podmínky a přístup. Je to na dobré cestě, především pro nastupující generaci, která, když bude chtít, má obrovské možnosti,“ řekl. „Tohle český stolní tenis potřeboval, opět velký úspěch na turnaji světového formátu,“ dodal.
Jančařík si v Indii zajistil vedle trofeje také 17 000 dolarů a 600 bodů do světového žebříčku, v němž se posune do první padesátky. Na turnaji třetí ze čtyř úrovní WTT Series navázal na triumf Konečného před deseti lety v Bulharsku a Matelové z Tunisu v roce 2021.