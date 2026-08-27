Stolní tenis

Poslední český stolní tenista na turnaji v Olomouci Martinko neprošel do čtvrtfinále


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Stolní tenista Martinko v Olomouci do čtvrtfinále neprošel
Zdroj: ČT sport

Cesta stolního tenisty Jiřího Martinka turnajem v Olomouci skončila před branami čtvrtfinále. Poslední český zástupce ve všech kategoriích akce série WTT Feeder prohrál ve 3. kole v pěti setech s šestým nasazeným Izaacem Quekem ze Singapuru.

Martinko se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a v pavouku z domácích hráčů vydržel jako jediný až do čtvrtečního programu. V osmifinálovém duelu s žebříčkovým favoritem Quekem vyhrál první set a poté ještě srovnal na 2:2, rozhodující sadu ale získal po výsledku 11:7 stolní tenista ze Singapuru.

„Byl to hodně těžký zápas, určitě nejtěžší na turnaji, protože soupeř je z první světové stovky, a i přes své mládí už je hodně zkušený. Byl na mne dobře připravený, hlavně mi dobře přijímal. Nakonec rozhodoval až pátý set, kde jsem pořád prohrával. On v závěru navíc změnil servis a myslím, že zaslouženě vyhrál,“ uvedl na svazovém webu Martinko.

Navzdory vyřazení byl s vystoupením v Olomouci spokojený, na Hané si připsal pět vítězných zápasů. „Jsem spokojený hlavně s předvedenou hrou. Navíc jsem dva roky mezinárodní turnaje nehrál a jsem moc rád, že jsem zpět. Užil jsem si to tady, bylo skvělé, že první turnaj po pauze byl v domácím prostředí. Je samozřejmě škoda, že to nevyšlo ještě dál, protože turnaj byl hratelný a dalo se dojít v soutěži daleko. Každopádně se těším na další turnaje, kde se objevím v reprezentačním dresu,“ dodal sedmadvacetiletý stolní tenista.

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