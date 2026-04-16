Jančařík v Havířově dohrál, deblisté se probojovali do semifinále

Lubomír Jančařík v pozici nasazené jedničky vypadl na mezinárodním turnaji WTT Feeder v Havířově ve třetím kole. Stolního tenistu, jenž se potýkal s nemocí, nepustil do čtvrtfinále Slovinec Deni Kožul. Deblový pár Ondřej Květon a Radim Morávek si naopak zahraje semifinále.
Jančařík v únoru vyhrál jako třetí český zástupce turnaj Světového okruhu, v Číně tehdy ovládl vyšší kategorii Star Contender. V Havířově coby první Čech nastupoval v roli nasazené jedničky, z pozice 40. hráče žebříčku podlehl 124. Kožulovi 1:3 na sety. Singly tak v Havířově pokračují bez českého zastoupení.
Po vyhraném prvním setu 11:9 Jančaříka mrzelo, že ho opustilo štěstí. „Já si myslím, že jsem byl o něco lepším hráčem, pořád jsem vedl, ale měl jsem obrovskou smůlu. Třeba ve druhém setu jsem vedl o pár míčků a dostal jsem tři prasátka. To se proti tak kvalitnímu soupeři prostě vyhrát nedá. A podobné to bylo vlastně celý zápas. Je to výborný hráč a musel si to uhrát sám, dnes však na jeho straně stálo i štěstí,“ řekl.
O medaile si naopak zahrají ve čtyřhře Květon s Morávkem. Ve čtvrtfinále vyřadili francouzskou dvojici Joé Seyfried, Vincent Pickard. Češi zvítězili 3:1. Za rozhodující moment považovali náskok v úvodu čtvrtého setu.
„Vedli jsme 7:2, oni pak začali více riskovat, ale nám se podařilo náskok udržet. Tohle je určitě náš největší společný úspěch na mezinárodních turnajích. V semifinále jsme ještě nebyli,“ řekl Morávek. O finále si zahrají proti nejvýše nasazenému páru Chan Baldwin, Yiu Kwan To z Hongkongu.
Podobně jako Jančařík neuspěly Veronika Poláková a Hanka Kodet v deblovém čtvrtfinále.