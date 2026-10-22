Sáblíková bude asistentkou reprezentačního trenéra, Zdráhalová sezonu vynechá

Nejúspěšnější česká rychlobruslařka a trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková bude působit u reprezentace jako asistentka trenéra Petra Nováka. Nadcházející sezonu naopak vynechá rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se chce vrátit a zabojovat o start na ZOH v roce 2030.
„Budu Petrovi pomáhat, s čím bude potřeba, nebo za něj budu zaskakovat. Plus se budu od něj učit, neboť budu mít možnost stát po jeho boku. Zároveň někdy tréninky i povedu,“ uvedla devětatřicetiletá Sáblíková, která opustila ovály po březnovém mistrovství světa v Heerenveenu a roli trenérky si epizodně vyzkoušela již na únorových olympijských hrách. Životní partnerku Zdráhalovou v Miláně doprovodila na start závodu na 1500 metrů.
Na OH i po MS Sáblíková několikrát uvedla, že neví, zda bude chtít trénovat. U rychlobruslení ale plánovala zůstat. „Vždycky jsem si říkala: ‚Jo, trenér si tam jde stoupnout a dobrý.‘ Vím, co prožívá závodník na startu. Když jsem tam stála, než je představili, normálně jsem cítila, jak se mi klepou kolena. To bylo hrozný,“ líčila Sáblíková s úsměvem v Itálii.
S novou rolí už se pomalu sžívá. „Asi nejtěžší je to, že se spoustou závodníků jsem trénovala. Byli to moji sparing partneři a měla jsem je ve skupině, takže jsou to moji kamarádi. Teď musím zvládnout roli ‚trenér versus kámoš‘, protože samozřejmě musím mít nějaký respekt. Naštěstí zatím nepociťuji nějaký rozdíl,“ řekla bývalá královna dlouhých tratí. „Plus samozřejmě musím vnímat nálady a charaktery závodníků. S každým člověk musí mluvit jinak a rozpoznat, co na koho vlastně funguje. To je pro mě ohromně těžké a náročné,“ přiznala Sáblíková s tím, že se snaží věnovat i psychologické stránce. „Snažím se je připravit, že není nejdůležitější to, co jedou teď, ale jaké výkony budou podávat za dva tři roky,“ řekla.
Českou rychlobruslařskou jedničkou je nyní Metoděj Jílek, který v Miláně vybojoval zlatou a stříbrnou medaili. Dvacetiletý závodník se bude i nadále připravovat pod vedením Novozélanďana Kalona Dobbina. „Na tom se samozřejmě nebude nic měnit. Moje role je taková, že když něco potřebuje, tak se ozve a já se mu snažím pomoct nebo vyhovět. Je to na podobné bázi jako dříve,“ uvedla Sáblíková.
Zda se bude rodačka z Nového Města na Moravě účastnit Světových pohárů, není ještě jasné. Záležet bude i na složení reprezentačního týmu, které ovlivní výsledky víkendového mistrovství České republiky v Inzellu. Jisté je, že v něm nebude Zdráhalová, která se rozhodla přerušit kariéru. „Uvidíme, kolik závodníků kam pojede. Podle toho se bude odvíjet nominace trenérů na jednotlivé závody,“ vysvětlila Sáblíková.
Držitelka sedmi medailí z olympijských her a 35 z mistrovství světa by měla v budoucnosti nahradit Nováka v roli hlavního trenéra, teď se chce ale hlavně sama učit. „Chci si z této sezony vzít pokud možno maximum a naučit se spoustu věcí. A pak uvidím. Je to strašně složité. Přesunout se z role závodníka do role trenéra není jednoduché a nemyslela jsem si, že to obnáší tolik věcí. Obdivuji trenéry, kteří mají pod sebou hodně závodníků. Kolikrát není jednoduché vše zvládnout. Zatím se nám ale vše podařilo a uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodala Sáblíková.
Zdráhalová se rozhodla vynechat nadcházející sezonu
Nikola Zdráhalová se rozhodla vynechat nadcházející sezonu. Třicetiletá česká reprezentantka se na ovály chce vrátit a zabojovat o start na olympijských hrách v roce 2030.
Zdráhalová měla být po ukončení aktivní kariéry Sáblíkové českou ženskou reprezentační jedničkou, nakonec se však opakuje situace po OH v Pekingu 2022, kdy nejprve nezávodila ze zdravotních důvodů a poté přerušila kariéru. Po dvou letech se ale vrátila a vybojovala si účast na Hrách v Miláně.
„Hodně lidí se mě ptalo, zda budu pokračovat. Ano, budu, ale ne v této sezoně. Do přípravy jsem normálně naskočila, ale po nějaké době mi přišlo, že to není tak, jak bych chtěla a potřebovala. Cítila jsem, že bude lepší, když si dám zase na nějakou dobu od rychlobruslení pauzu, tak jako po předchozí olympiádě,“ uvedla Zdráhalová, která je dlouholetou životní partnerkou Sáblíkové a letos v červenci se vzaly.
Zdráhalová byla již na třech olympiádách a pod pěti kruhy se chce představit i za čtyři roky. „Mým hlavním cílem je další olympiáda v roce 2030 a za tím si půjdu bez ohledu na to, jak dlouhá současná přestávka od sportu bude. Jeden návrat na brusle po odpočinku už mi vyšel perfektně. Budu věřit, že vyjde i ten další,“ přála si Zdráhalová, která se v lednu stala v Polsku mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů a připsala si největší úspěch kariéry.
Její rozhodnutí podpořila i Sáblíková. „Když se podívám, jaké měla léto a co ukázaly sportovní testy, tak si myslím, že je to nejrozumnější řešení. I s ohledem na to, že se chce připravit na olympiádu 2030,“ řekla Sáblíková.
Martina Sáblíková
Martina Sáblíková
Datum a místo narození: 27. května 1987, Nové Město na Moravě
Největší úspěchy: trojnásobná olympijská vítězka, šestnáctinásobná mistryně světa na jednotlivých tratích, pětinásobná mistryně světa ve víceboji; třináctinásobná celková vítězka Světového poháru na dlouhých tratích; vítězka 52 individuálních závodů SP; držitelka světového rekordu na 3000 m
Ocenění: držitelka Ceny Oscara Mathisena pro nejlepšího světového rychlobruslaře roku 2010; trojnásobná vítězka ankety Sportovec roku ČR (2007 a 2009–10)
Ostatní: dlouholetá královna dlouhých rychlobruslařských tratí, se sedmi olympijskými medailemi (3-2-2) je v tabulce nejúspěšnějších českých olympioniků hned za legendami Věrou Čáslavskou a Emilem Zátopkem; první česká či čs. medailistka z OH, MS i ME v tomto sportovním odvětví, se 16 tituly je ženskou rekordmankou MS na jednotlivých tratích; začínala s basketbalem, k rychlobruslení ji v 11 letech přivedl Petr Novák, který ji trénoval po celou kariéru; mezi dospělou elitou debutovala na ME ve víceboji v roce 2003, premiérové zlato z MS slavila v roce 2007 v Salt Lake City, kde ovládla obě nejdelší tratě; od té doby se z vrcholné světové akce na jednotlivých tratích až do letoška nikdy nevrátila bez medaile; v únoru se v Miláně a Cortině jako první český sportovec představila na šestých ZOH, olympijské loučení jí pokazila viróza, kvůli které nastoupila pouze do závodu na 5000 metrů a obsadila 11. místo; krátce poté ukončila závodní kariéru.
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