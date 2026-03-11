V nizozemském Heerenveenu ukončila za obrovského aplausu od tamních fanoušků úspěšnou kariéru a trochu zalitovala, že se nerozloučila na domácím oválu. Martina Sáblíková přesto doufá, že její následovník a dvojnásobný olympijský medailista z Milána Metoděj Jílek si jednou na českém území zazávodí.
Trénování? Možné to je. Teď rozhodnutí dělat nechci, říká Sáblíková k budoucnosti
„Vše, co se v Heerenveenu stalo, překonalo moje očekávání. Nemyslela jsem si, že bych mohla mít takovou podporu, a hrozně mě to dojalo,“ řekla Sáblíková, která se loučila na světovém šampionátu ve víceboji. „Je ale pravda, že před deseti patnácti lety jsem si říkala, že když budu jednou končit, tak by bylo fajn končit v hale u nás doma. Představovala jsem si, že by to třeba mohlo vypadat takhle, a teď se to stalo v Holandsku, kde nejsem doma,“ uvedla sedminásobná medailistka z olympijských her.
Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her, pod pěti kruhy se představila šestkrát. Desítky medailí získala na mistrovství světa, kontinentálním šampionátu nebo ve Světovém poháru, který třináctkrát celkově ovládla. V Česku ale celou kariéru trénovat nemohla, neboť zde žádný ovál není.
„Hala je asi jediné, co se za celou dobu nepovedlo. Pevně ale doufám, že se to podaří, když je tady teď Mety. Je pravda, že když jsem byla na startu trojky, šlo mi hlavou, že takhle jsem si to představovala jednou doma,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.
Teď už ale myslí hlavně na odpočinek. Naplánovanou má i první dovolenou, s partnerkou Nikolou Zdráhalovou se chystají na lyže do Finska. „Není to úplně dovolená. Naše bývalá masérka tam má chatičku a my tam jedeme na lyže. Už dlouho jsme si to slibovaly a hrozně se na to těším,“ řekla Sáblíková. V minulosti většinou po sezoně vyrážela odpočívat do tepla, letos se ale rozhodla pro změnu. „Původně byl plán stejný, ale vzhledem k tomu, co se děje (ve světě), tak jsme se rozhodly, že to odložíme. A to Finsko je přece jenom trošku bezpečnější,“ uvedla s úsměvem.
I na severu Evropy bude zřejmě přemýšlet o budoucnosti. S rozhodnutím nechce spěchat. „Zatím je všechno otevřené. Teď opravdu nechci plánovat, protože jsme měli naplánovanou celou sezonu a museli jsme jet podle plánu, který byl striktní. Teď si chci alespoň pár dní užívat to, že prostě nic nemusím. A když se rozhodnu něco udělat, prostě to udělám,“ uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.
Fakt, že neví, co bude v dalších týdnech a měsících dělat, ji zatím netrápí. „Když něco končí, tak něco jiného začíná. Jen zatím nevím, co to bude. Určitě se něco chystá. Člověk ale někdy neví, kam ho život zavane. Na jednu stranu z toho mám strach, na druhou se těším,“ řekla Sáblíková. Jednou z variant je, že se bude věnovat trénování. „Možné to je, ale všechno je ve hvězdách. Teď rozhodnutí dělat nechci,“ dodala.