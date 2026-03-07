Martina Sáblíková se na mistrovství světa ve víceboji definitivně rozloučila s kariérou. Do druhého dne soutěže již nenastoupí. Poslední tratí byl pro trojnásobnou olympijskou šampionku start na 3000 metrů, jehož dojezd již vypustila a rozloučila se při něm se zaplněným publikem v nizozemském Heerenveenu.
Sáblíková po prvním dni MS ve víceboji ukončila kariéru
„Bylo to daleko více emoční, než jsem čekala. Vlastně celý dnešek byl zvláštní, protože jsem se nějak nemohla zastavit. Na jednu stranu jsem už chtěla, aby to bylo za mnou, na druhou stranu jsem si přála, aby to nikdy nepřišlo. A bylo to prostě skvělý,“ řekla. „A co se týká trojky, tak můžu bez jakéhokoliv přemýšlení říct, že to byla moje nejlepší trojka v životě. Ještě jsem nejela tři kilometry s tím, že bych se od začátku smála,“ uvedla.
Emoce přemohly Sáblíkovou již před startem samotné jízdy na 3000 metrů. V prvních kolech následně jela před naplněnými tribunami s úsměvem na tváři. Při představovaní na startu se ale na tváři Sáblíkové objevila i slza. „Určitě tam byla. Aplaus, který jsem měla, jsem opravdu nečekala. Bylo to skvělé a možná až moc dlouhé. Chvilku jsme si myslela, že nás snad v tom, s prominutím bordelu, ani nepustí na start. Neslyšela jsme pokyny startéra a musela jsem se začít trošku koncentrovat,“ řekla Sáblíková.
„Nemohla jsem ani přemýšlet nad tím, jestli mě něco bolí. Jen jsem se pořád smála a nechtěla, aby ta trojka prostě vůbec skončila. Bylo to neuvěřitelné, co diváci předváděli. Chtěla jsem jezdit dál, ale úplně to nešlo,“ uvedla s úsměvem.
Že pro ni bude posledním závodem kariéry trojka a v neděli nebude na MS pokračovat, se rozhodla s velkým předstihem. Prakticky už na začátku sezony. „Měla jsem v hlavě, že bych to chtěla udělat. Překvapilo mě ale, jak dobře se mi jelo. Asi tím, jak jsem byla uvolněná,“ řekla Sáblíková, která podle všeho mohla zajet čas kolem 4:01 minuty.
Na úrovni ostatních soupeřek se držela do předposledního kola. Závěr však již věnovala loučení se s diváky a závod zakončila v klidném tempu. „Poslední dvě kola jsem ale musela zpomalit. Měla jsem v úmyslu stát (a mávat divákům). Musela jsem nechat jet Kaitlyn (McGregorovou – soupeřku v rozjížďce), abych jí tam nepřekážela. A pak jsem si to prostě užila podle sebe. Dneska to byla trojka, kterou jsem chtěla zažít a děkuju všem, kdo mi to umožnili,“ řekla Sáblíková, která o svém plánu předem informovala McGregorovou, organizátory MS i zástupce Mezinárodní bruslařské unie.
Užila si i poslední projetí cílem. „Původně jsem chtěla zkusit dojet pozadu, ale to by asi bylo moc riskantní, protože jsem jela asi třicítkou a nezkoušela jsem si to dopředu. A nechtěla jsem, aby z toho bylo nějaké faux pas, že bych třeba poškodila led. Přece jen po mně ještě jelo spousta holek. Takže jsem si tam udělala takový pomyslný fotofiniš,“ řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.
Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her. Pod pěti kruhy se představila šestkrát a získala sedm medailí. Desítky medailí získala na mistrovství světa, kontinentálním šampionátu nebo ve Světových pohárech, který třináctkrát celkově ovládla.
„Jaká byla kariéra? Skvělá. Nemám asi jiné slovo. Říkala jsem to už několikrát. Když mi bylo jedenáct, nevěděla jsem, že to budu dělat tak dlouho. Když mi bylo patnáct nebo šestnáct a byla jsem tady poprvé na mistrovství Evropy a šla jsem poprvé nahoru (na ovál), tak jsem řekla Petrovi, že už tam nikdy nejdu. Pak jsem vyhrála svoji první medaili na mistrovství světa 2007, o tři roky později první zlatou olympijskou. A pak se to prostě nějakým způsobem vezlo,“ uvedla Sáblíková.
Ještě důležitější než úspěchy jsou pro ni ale navázaná přátelství. „Začala jsem si užívat lidi kolem, přátele, co mám. Zážitky, co s nimi mám. Co všechno na ledě prožíváme, protože to není jen o tom natrénovat co nejvíce. Začala jsem si to užívat daleko víc a začalo mě to naplňovat. A bylo to vidět i tady, kdy za mnou chodí lidi a někdo mi říká, že nechce, abych končila. To je to, co chce člověk prožívat znova a znova. Jsem hrozně ráda za to, že mě lidi takhle vnímají, protože to je nejvíce, co jsem od toho sportu mohla dostat,“ prohlásila Sáblíková.