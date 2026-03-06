Poslední závod kariéry čeká o víkendu Martinu Sáblíkovou. Osmatřicetiletá rychlobruslařská legenda se rozloučí na mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu, kde získala pět ze svých 21 zlatých medailí ze světových šampionátů. Příliš vysoká očekávání nemá. Světový šampionát sledujte od pátečních 19:00 do neděle na ČT sport Plus.
O víkendu už opravdu naposled: Sáblíková končí kariéru, sezonu si užila do puntíku
Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná olympijská medailistka má také jedenadvacet zlatých z mistrovství světa a pět zlatých z kontinentálních šampionátů. Vedle toho třináctkrát ovládla celkové hodnocení Světového poháru, v němž si připsala 52 výher. A stále je držitelkou dvou světových rekordů – na tratích 3000 a 10 000 metrů.
„Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jdu to odjet,“ řekla Sáblíková. Není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů. Závod na 5000 metrů pak odjela oslabená a bez šance na slušný výsledek. Skončila v něm jedenáctá.
„Můj příjem kyslíku je podle testů o 10 až 15 procent menší, tak není možné jet nějaký solidní výkon. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe,“ řekla Sáblíková. Na start v ikonické hale Thialf se těší. „Chtěla jsem se tu rozloučit. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude,“ dodala.
Konec aktivní kariéry avizovala Sáblíková dlouho dopředu. Rychlobruslení chtěla opustit již po olympijských hrách v Pekingu 2022, ale nakonec se rozhodla ještě čtyři roky závodit a rozloučit se po olympiádě v Miláně a definitivní tečku udělat na MS v Heerenveenu, kde vždy ráda startovala. Zejména poslední sezona pro ni byla emočně náročná.
„Prakticky všude, kde jsem závodila, jsem si pobrečela. Loučila jsem se lidmi, kteří tam fungují. Třeba jsme děkovala rolbařům. Fakt to bylo hrozně hezké. Vlastně si nemůžu na nic stěžovat. Poslední sezonu jsem si užila do posledního puntíku,“ řekla Sáblíková.
Horskou dráhu emocí zažila zejména v Miláně, kde chtěla úspěšně zakončit svou olympijskou kariéru. Krátce po začátku her ale onemocněla a poprvé v životě se musela z velkého závodu ze zdravotních důvodů odhlásit. Nakonec nastoupila na pětku, stále ale nebyla fit. „Bylo to hodně náročné. Až tam mi ale v uvozovkách došlo, jaký odkaz tady nechávám. Kolik lidí mě vnímá. Za mnou chodili třeba i bruslaři, u kterých jsem si myslela, že ani nevědí, že existuju. Pro mě to bylo něco neskutečného a moc hezkého,“ uvedla Sáblíková, která byla i dojatá z reakce fanoušků. Přímo v hale i na sociálních sítích se dočkala velké podpory.
Neměnila bych, kamarády už mi nikdo nevezme, hodnotí Sáblíková svou sportovní kariéru
„Co mi rychlobruslení dalo a vzalo? Tak vzalo určitě čas s rodinou, protože jsem pořád pryč. Jinak ale nic, protože jsem se rozhodla svobodně, dobrovolně a musím říct, že celý sport a všechno kolem mě tak strašně naplňuje a naplňovalo, že bych neměnila,“ říká před víkendovým závodem Sáblíková s tím, že naopak získala hodně zkušeností. „Plus nezapomenutelných zážitků a neskutečně mnoho přátel. Ty kámoše už mi nikdo nevezme,“ řekla.
„Jasně, je krásné mít medaile a jsem strašně ráda, že je mám. Za každou medailí je ale zážitek. Buď co bylo předtím, co potom, třeba nějaký ceremoniál nebo něco jiného. A všechno dohromady je mnohem více než to, že člověk vytáhne placku a koukne se na ni. Nejcennější jsou vzpomínky,“ uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.
Co bude dělat po kariéře, Sáblíková stále neví. Naplánovaný má pouze odpočinek. „Napadá mě spousta vizí, co bych mohla dělat. Co by mě naplňovalo. Teď si ale chci dát hlavně pauzu a odpočinout si. A pak se rozhodnu. Nechci se unáhlit,“ řekla Sáblíková. Jasno by ale chtěla mít za dva tři měsíce. Variantou je, že by se začala věnovat trénování a podpořila například své mladší sourozence Barboru a Martina.
V rychlobruslařské Mekce Heerenveenu nebude na startu chybět ani olympijský vítěz z Milána Metoděj Jílek, jenž se vícebojařského klání mezi seniory zúčastní poprvé. Na MS se představí i partnerka Sáblíkové Nikola Zdráhalová.