Už před závodem Nikola Zdráhalová předesílala, že pětistovku na olympijských hrách v Miláně pojede především z tréninkových důvodů. A to se také stalo. Jinak ale v rozhovoru pro ČT sport nebyla spokojená mimo jiné s chováním soupeřky.
Byla jsem na soupeřku hrozně naštvaná, odkryla Zdráhalová po pětistovce
„Co se týče tréninku, tak myslím, že super, ale těžko říct, jak tohle okomentovat. Start asi tak špatnej nebyl, ale nejsem spokojená s tím kolem. Asi možná tomu nepomohlo ani to, jak jsme čekaly na ten start,“ uvedla Zdráhalová po svém šestadvacátém místu.
Před začátkem závodu byla poměrně dlouhá prodleva, neboť ledová plocha byla rozryta. „To je dost nepříjemné. Člověk má vlastně jen chvilku, aby se rozjel, a když tam pak takhle stojí, tak nohy vytuhnou a nejsou tolik zahřáté, takže pro mě žádnej ideální stav. Ale musím říct, že v letošní sezoně se mi to už jednou stalo a nic příjemného to není,“ popisovala rychlobruslařka.
Devětadvacetiletá Zdráhalová byla v Miláně na kilometru desátá. Pětistovku, jež nepatří mezi její nejsilnější tratě, odjela v druhé rozjížďce za rovných 39 sekund. „Tenhle čas jsem si zrovna tipla, co víc k tomu říct,“ pousmála se.
Její soupeřkou v rozjížďce byla Američanka Sarah Warrenová, které je taktéž devětadvacet let. „Když jsem viděla tu startovku, věděla jsem, že máme stejné osobáky. Byla jsem na ní před startem hrozně naštvaná,“ řekl Zdráhalová.
Co se tedy přihodilo? „Normálně, když jsme před startem, popřejeme si hodně štěstí, a ona vůbec nic takového. Vždycky jsme se jen tak míjely a koukala jinam, tak jsem si říkala, že jí dneska porazím.“
Zdráhalovou ještě v Miláně čeká páteční start na 1500 metrů. „Je přede mnou patnáctka, ale uvidím. Ta trať je jiná trochu zase, hodně tam záleží, jaký budu mít den. V letošní sezoně to bylo celkem dobrý, tak doufám, že to vyjde, a že se mi pojede dobře,“ přeje si.