Seemanová na závěr ME skončila ve finále kraulu šestá, Čejka byl v polohovce sedmý

Evropský šampionát v plavání vyvrcholil v Paříži závěrečnými závody. Barboře Seemanové se nepovedl útok na medaili a ve finále volným způsobem na 400 metrů dohmátla se ztrátou šestá. Jan Čejka se představil v polohovém závodě na 200 metrů a bral sedmé místo.
Šestadvacetiletá Seemanová, která se do finále probojovala jako osmá, se většinu závodu držela na sedmém místě. V závěrečné padesátce měla druhý nejrychlejší čas a o jednu příčku si polepšila. Časem 4:08,16 minuty zaostala za svým národním maximem skoro o pět sekund. V pařížském bazénu byla ještě sedmá na stovce a podílela se i na pátém místě smíšené kraulařské štafety. Třetí titul vybojovala Italka Simona Quadarellaová, která si připsala vytrvalecký hattrick.
„Bylo to určitě lepší než ráno. Jsem ráda, že se mi podařilo přesvědčit tělo, že ještě poslední úsek musí makat. Byl můj cíl rozjet to trošičku líp, abych tolik netrpěla na závěr. Takže jsem ráda, že se mi to povedlo a že jsem aspoň na konci ještě dala tu Belgičanku,“ uvedla Seemanová.
Čejka si připsal po páté příčce ze znakařské dvoustovky druhý nejlepší výsledek na šampionátu. Časem 1:59,16 minuty zaostal o 83 setin sekundy za svým českým rekordem ze sobotního semifinále. Pětadvacetiletý Čejka byl po úvodním motýlku čtvrtý. Na oblíbeném znaku si o příčku pohoršil, po prsařské části klesl o další dvě pozice a na závěrečném kraulu už se neposunul.
„Řekl bych, že jsem do toho šel dobře, snažil jsem se držet vepředu. Pak přišla prsa, v semifinále byla fajn, teďka mě teda už hrozně bolela. V druhé půlce už jsem hodně cítil tu první stovku a ta prsa byla hodně pomalá, na těch budu muset zapracovat. Ale jinak jsem celkově s výkonem spokojený a sedmé místo je za mě super,“ uvedl Čejka.
Na bronz ztratil bývalý juniorský mistr světa i Evropy na znakařských tratích rovné tři sekundy. Vyhrál Maďar Hubert Kós. „Plavalo se mi tady super. Atmosféra je skvělá, bazén je tady úžasný, se svými výkony jsem maximálně spokojený. Velké osobáky, české rekordy. Takže za mě pecka a teď se těším na zasloužené volno,“ doplnil Čejka.
Výsledky finále mistrovství Evropy v plavání
Výsledky finále mistrovství Evropy v plavání
Muži:
50 m v. zp.: 1. Šeremet (Ukr.) 21,13, 2. Korněv (Rus.) a Barna (Srb.) 21,37, ...v rozplavbách 58. Slavík 22,86..
400 m v. zp.: 1. Marchand (Fr.) 3:43,13, 2. Pápai (Maď.) 3:44,46, 3. Martens (Něm.) 3:44,57.
100 m znak: 1. Christu (Řec.) 52,27, 2. Ceccon 52,28, 3. Samusenko (Rus.) 52,57, ...v rozplavbách 40. Knedla 55,36, 46. Krischke 55,76.
200 m pol. záv.: 1. Kós (Maď.) 1:54,24, 2. González (Šp.) 1:54,44, 3. Ščerbakov (Rus.) 1:56,16, ...7. Čejka 1:59,16, v rozplavbách 36. Judickij 2:03,62.
Pol. štafeta 4x100 m: 1. Rusko 3:28,67, 2. Itálie 3:28,86, 3. Francie 3:29,03.
Ženy:
400 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 4:01,34, 2. Goseová 4:02,41, 3. Wernerová (obě Něm.) 4:03,73, ...6. Seemanová 4:08,16.
200 m mot.: 1. MacInnesová (Brit.) 2:05,90, 2. Bachová (Dán.) 2:06,14, 3. Cabaňesová (Šp.) 2:07,21.
50 m prsa: 1. Meilutyteová (Lit.) 29,93, 2. Pilatová (It.) 29,94, 3. McSharryová (Ir.) 29,95.
Pol. štafeta 4x100 m: 1. Británie 3:53,50, 2. Itálie 3:53,60, 3. Rusko 3:53,79.
Související články
Seemanová postoupila na ME do finále také na 400 metrů volný způsob
16. 8. 2026
Skvělý Čejka má další národní rekord a navíc finále polohového závodu na 200 metrů
15. 8. 2026
Knedla je mistrem Evropy na znakařské padesátce. Smíšená štafeta pátá v českém rekordu
14. 8. 2026
Seemanová je potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob
13. 8. 2026