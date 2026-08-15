Český reprezentant Jan Čejka znovu zlepšil na evropském šampionátu v plavání národní rekord v polohovém závodě na 200 metrů, v semifinále obsadil s časem 1:58,33 minuty osmé místo a představí se v nedělním boji o medaile. Přímý přenos večerního bloku sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 18:15.
Čejka, jenž z rozplaveb postoupil jako dvanáctý z redukovaného pořadí, rozjel úvodní semifinálový závod rychle a po motýlkářské i znakařské části vedl. Na obrátce po prsařské padesátce klesl na druhé místo a v závěrečném kraulu si ještě o místo pohoršil. Od druhé příčky znamenající přímý postup ho dělila jediná setina, časem se ale nakonec mezi osmičku finalistů vešel. Oproti rozplavbám se zlepšil o 1,4 sekundy.
Německý plavec Johannes Liebmann triumfoval v závodu na 1500 m volný způsob ve světovém rekordu 14:26,79 minuty. Devatenáctiletý talent ubral z dosavadního maxima téměř čtyři sekundy a jako první muž se na této trati dostal pod 14:30. Dosavadní rekord 14:30,67 držel Američan Bobby Finke z olympijského závodu ve francouzské metropoli.
Liebmann tak na šampionátu ve velkém stylu završil vytrvalecký double. Ve středu korunoval svůj premiérový pařížský triumf na kraulařské osmistovce evropským rekordem. Stříbro za Liebmannem získal s odstupem 12,66 sekundy Maďar Zalán Sárkány. Bronz vybojoval další německý reprezentant Oliver Klemet.
Finále na znakařské stovce ovládla v novém evropském rekordu 57,94 domácí Mary-Ambre Moluhová. Na 200 m motýlek získal před domácími fanoušky první kontinentální titul v kariéře čtyřnásobný olympijský šampion a sedminásobný mistr světa Léon Marchand.