Plavání

ŽIVĚSkvělý Čejka má další národní rekord a navíc finále polohového závodu na 200 metrů

  • tor

15. 8. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
ME v plavání
Zdroj: ČT sport

Český reprezentant Jan Čejka znovu zlepšil na evropském šampionátu v plavání národní rekord v polohovém závodě na 200 metrů, v semifinále obsadil s časem 1:58,33 minuty osmé místo a představí se v nedělním boji o medaile. Přímý přenos večerního bloku sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 18:15.

Čejka, jenž z rozplaveb postoupil jako dvanáctý z redukovaného pořadí, rozjel úvodní semifinálový závod rychle a po motýlkářské i znakařské části vedl. Na obrátce po prsařské padesátce klesl na druhé místo a v závěrečném kraulu si ještě o místo pohoršil. Od druhé příčky znamenající přímý postup ho dělila jediná setina, časem se ale nakonec mezi osmičku finalistů vešel. Oproti rozplavbám se zlepšil o 1,4 sekundy.

Nahrávám video
Čejka byl v semifinále polohového závodu na 200 m celkově osmý a bude ve finále
Zdroj: ČT sport

Německý plavec Johannes Liebmann triumfoval v závodu na 1500 m volný způsob ve světovém rekordu 14:26,79 minuty. Devatenáctiletý talent ubral z dosavadního maxima téměř čtyři sekundy a jako první muž se na této trati dostal pod 14:30. Dosavadní rekord 14:30,67 držel Američan Bobby Finke z olympijského závodu ve francouzské metropoli.

Nahrávám video
Liebmann zlepšil světový rekord na 1500 m volným způsobem o téměř čtyři sekundy
Zdroj: ČT sport

Liebmann tak na šampionátu ve velkém stylu završil vytrvalecký double. Ve středu korunoval svůj premiérový pařížský triumf na kraulařské osmistovce evropským rekordem. Stříbro za Liebmannem získal s odstupem 12,66 sekundy Maďar Zalán Sárkány. Bronz vybojoval další německý reprezentant Oliver Klemet.

Nahrávám video
Ve finále 100 m znak triumfovala domácí Moluhová
Zdroj: ČT sport

Finále na znakařské stovce ovládla v novém evropském rekordu 57,94 domácí Mary-Ambre Moluhová. Na 200 m motýlek získal před domácími fanoušky první kontinentální titul v kariéře čtyřnásobný olympijský šampion a sedminásobný mistr světa Léon Marchand.

Nahrávám video
Finále 200 m motýlek mužů s vítězným Marchandem
Zdroj: ČT sport

Související články

Knedla neprošel do semifinále 100 metrů znak. Čejka vylepšil národní rekord

15. 8. 2026

Knedla neprošel do semifinále 100 metrů znak. Čejka vylepšil národní rekord

Knedla je mistrem Evropy na znakařské padesátce. Smíšená štafeta pátá v českém rekordu

14. 8. 2026

Knedla je mistrem Evropy na znakařské padesátce. Smíšená štafeta pátá v českém rekordu

Smíšená kraulařská štafeta postoupila na ME do finále, měla nejrychlejší čas

14. 8. 2026

Smíšená kraulařská štafeta postoupila na ME do finále, měla nejrychlejší čas
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.