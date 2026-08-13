Seemanová je potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob

Mistrovství Evropy plavců pokračuje v Paříži dalším finálovým blokem. Barbora Seemanová ve finále na 200 metrů volný způsob získala třetí kontinentální zlato na této trati. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy na 1:54,38 minuty. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů. Miroslav Knedla postoupil na 50 metrů znak do finále.
Šestadvacetiletá Seemanová navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z ME 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu v Paříži vybojovala již čtvrtý titul a celkově šestou medaili.
„Byl to nejlepší závod v mém životě. Byl to nejlíp provedený závod v mém životě. Neskutečný zážitek,“ řekla Seemanová Radiožurnálu Sport. „Když jsem plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a cítila se strašně silná. O to víc si toho cením, že jsem si dokázala jet to svoje,“ popsala.
Díky drtivému finiši stáhla čas poprvé pod minutu a 55 sekund. „Čas pro nás v plavání znamená hodně. S trenérem jsme pracovali na druhé půlce, tam se vyhrává závod. Třetí padesátku jsem měla pod 30 vteřin, 29,6 to je neuvěřitelné. Poslední padesátka pod 29, na tom jsem pracovala strašně dlouho. Splnila jsem cíl, co jsme si dali,“ radovala se.
Po zdravotních komplikacích byla šťastná, že se dočkala zlatého hattricku. „Nikdy jsem to nevzdala. Věděla jsem, že to ve mně je. Ne všechno jde hned. Našla jsem správnou cestu, správné lidi, správný tým. Najednou to všechno jde. O osm desetin jsem napřed, kde jsem byla,“ cenila si.
Seemanová plavala finále dvoustovky na velkých akcích posedmé. Ve francouzské metropoli před dvěma lety v olympijském závodu dohmátla šestá. Na nynějším evropském šampionátu byla suverénní od rozplavby přes semifinále až do bojů o titul.
Její největší soupeřkou byla Nizozemka Marrit Steenbergenová, jež před dvěma dny vyhrála závod na 100 metrů. Seemanová v něm skončila sedmá, dnes však dominovala. Steenbergovou porazila o 27 setin, bronz získala Britka Freya Colbertová.
Skvělou formu Seemanová potvrdila již dopoledne v rozplavbách na 100 metrů motýlek, vlastní český rekord posunula na 57,43. Semifinále však podle předpokladů neplavala, protože se soustředila na finále své hlavní disciplíny.
Více zlatých medailí z dvousetmetrové trati kraul má jen Italka Federica Pellegriniová, jež získala čtyři evropské tituly v letech 2009 až 2019.
O medaili bude v Paříži usilovat i Knedla na padesátimetrové trati, do finále se probojoval suverénně. Druhý český cenný kov může přidat v pátek.
V semifinále časem 24,20 o pouhou setinu sekundy zaostal za svým dopoledním českým rekordem a postoupil z třetího místa. Rychlejší než český vicemistr Evropy z krátkého bazénu byli jen Rusové v neutrálních barvách Pavel Samusenko a Kliment Kolesnikov.
Již podruhé v Paříži vylepšila světový rekord devatenáctiletá Italka Sara Curtisová na znakařské padesátce. Ve středečním semifinále předvedla čas 26,63, dnes z něj ubrala dalších sedm setin a dohmátla si pro zlato.
Výsledky mistrovství Evropy v plavání
Výsledky mistrovství Evropy v plavání
Finále:
Muži:
100 m mot.: 1. Milák (Maď.) 49,48 – evropský rekord, 2. Grousset (Fr.) 49,70, 3. Ponti (Švýc.) 49,93.
200 m prsa: 1. Nowacki (Brit.) 2:07,70, 2. Corbeau (Niz.) 2:07,78, 3. Mladenovic (Rak.) 2:08,91.
4x100 m v. zp.: 1. Maďarsko (Kós, Szabó, Németh, Milák) 3:10,03, 2. Rusko 3:10,12, 3. Chorvatsko 3:11,08.
Ženy:
50 m znak: 1. Curtisová (It.) 26,56 – světový rekord, 2. Moluhová (Fr.) 27,06, 3. Coxová (Brit.) 27,15.
200 m v. zp. ženy: 1. Seemanová (ČR) 1:54,38 – český rekord, 2. Steenbergenová (Niz.) 1:54,65, 3. Colbertová (Brit.) 1:55,81.
Semifinále:
Muži:
50 m znak: 1. Samusenko (Rus.) 24,03, ...3. Knedla 24,20, v rozplavbách 30. Čejka a Krischke (všichni ČR) oba 25,25.
Ženy:
100 m mot.: 1. Vanotterdijková (Belg.) 55,89, ...v rozplavbách 3. Seemanová 57,43 – do semifinále nenastoupila, 42. Nabojčenko (obě ČR) 1:00,82.