Seemanová postoupila na ME do finále také na 400 metrů volný způsob

Evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. V dopoledních rozplavbách obsadila časem 4:12,05 minuty v redukovaném pořadí poslední osmé postupové místo. O medaile se poplave večer v 19:12.
Čeští plavci na trati 400 m kraul na postup nedosáhli. Jan Jurčík obsadil s výkonem 3:57,35 40. místo, Michal Judickij skončil o čtyři příčky za ním (3:58,52).
„Plavalo se mi strašně, fakt to strašně bolelo,“ přiznala Seemanová, pro níž je trať 400 metrů jen doplňková. „Tak nějak jsem čekala, že to nebude úplně podle mých ideálních představ. Každopádně jsem chtěla rychlejší čas, takže z toho jsem trošku smutná, ale musím se ohlédnout na celý ten šampionát a myslím si, že kromě tady toho závodu všechny ostatní, i ty štafetové úseky, byly za mě skvělý,“ dodala.
Seemanová ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku potřetí v kariéře v novém českém rekordu 1:54,38. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu vybojovala již čtvrtý titul a celkově šestou medaili. V Paříži plavala finále i na 100 m kraul, v němž obsadila sedmé místo, navíc má na kontě finále a páté místo se smíšenou štafetou na 4x100 m kraul.
Druhý finálový start dnes ve francouzské metropoli čeká Jana Čejku. Český reprezentant nastoupí v 18:40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z osmého místa novým českým rekordem 1:58,33.