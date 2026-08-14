Plavání

ŽIVĚKnedla je mistrem Evropy na znakařské padesátce. Finále čeká smíšenou štafetu


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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ME v plavání
Zdroj: ČT sport

V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání. Miroslav Knedla ve finále znakařské padesátky vybojoval zlato. Časem 24,11 vylepšil český rekord. Páteční večerní program slibuje také např. finále smíšené štafety na 4x100 m volný způsob. Češi ve složení Jakub Jan Krischke, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková a Barbora Seemanová postoupili s nejrychlejším časem. Celý přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.

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Knedlův zlatý závod na znakařské padesátce ME
Zdroj: ČT sport

Knedla tak vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Seemanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.

Jednadvacetiletý Knedla byl v rozplavbách i v semifinále třetí za dvěma Rusy v neutrálních barvách. Ve finále porazil o setinu stříbrného Klimenta Kolesnikova a o tři setiny bronzového Pavla Samusenka.

Finále pátečního bloku ME v plavání

Plán večerního bloku ME v plavání – 14. srpna

18:30 – 100 m motýlek, Ž – finále
18:36 – 200 m volný způsob, M – finále
18:43 – 200 m prsa, Ž – finále
18:50 – 100 m znak, Ž – semifinále
18:59 – 50 m prsa, M – semifinále
19:18 – 50 m volný způsob, Ž – semifinále
19:25 – 200 m motýlek, M – semifinále
19:35 – 200 m polohový závod, Ž – semifinále
19:51 – 50 m znak, M – finále
19:56 – 1500 m volný způsob, Ž – finále
20:16 – 4x100 m volný způsob, mix – finále

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