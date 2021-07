Olympijské hry v roce 2032 uspořádá australské Brisbane

Systém voleb MOV se změnil, aby se snížily náklady na přípravu projektů a kampaně uchazečů. Celá procedura je kratší, takže vybraný pořadatel má více času na přípravu. Brisbane uspořádá OH za jedenáct let. Po Tokiu se uskuteční OH 2024 v Paříži a 2028 v Los Angeles.

Zájem o letní olympiádu v roce 2032 vedle Brisbane vyjádřily například Budapešť, Dauhá, Indonésie nebo německá oblast Porýní a Porúří. Australská kandidatura s centrem v Brisbane měla výhodu v tom, že řada budoucích olympijských sportovišť už existuje, v době Her by zde mělo být příjemné počasí a má zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí. V roce 2018 hostil australský stát Queensland Hry Commonwealthu.

Už v únoru se australské město stalo pro MOV preferovaným uchazečem, čímž získalo náskok před ostatními zájemci. Po doporučení výkonného výboru výběr definitivně potvrdilo středeční hlasování. "Víme, jak v Austrálii uspořádat úspěšné Hry," řekl delegátům australský premiér Scott Morrison v jedenáctiminutovém živém videopřenosu ze své kanceláře.

Navzdory absenci soupeřů se na nábřeží v Brisbane shromáždily stovky lidí, které sledovaly přenos z Tokia na velkoplošné obrazovce. "Je to historický den nejen pro Brisbane a Queensland, ale pro celou zemi. Olympijské hry mohou pořádat jen globální velkoměsta, takže to odpovídá významu, jaký má Brisbane v tomto regionu i celém světě," radoval se Morrison.

Brisbane mělo silnou oporu v MOV, jehož viceprezidentem je Australan John Coates. Ten podporoval Brisbane už v souboji o OH 1992, které nakonec uspořádala Barcelona. "Olympijské hry v Brisbane budou v těch nejpečlivějších, nejvděčnějších a nejnadšenějších rukou. Mohu sportovcům z celého světa slíbit - nabídneme vám nezapomenutelnou zkušenost," řekl Coates. V době OH 2032 už v MOV nebude, protože za tři roky dosáhne věkového limitu 74 let a bude se muset vzdát funkce.

Radoval se i starosta budoucího olympijského města Adrian Schrinner. "Brisbane si prošlo mnohým, čelilo přírodním katastrofám a povodním, ale vždycky mělo odhodlání a ambice. Tohle je nová éra pro Brisbane, ale také nová éra pro olympijské hnutí," řekl.

Do Austrálie se olympiáda vrátí po 32 letech. Naposledy se konaly velmi úspěšné hry v roce 2000 v Sydney. V roce 1956 hostilo sportovní svátek Melbourne. Austrálie bude po Spojených státech amerických teprve druhou zemí, kde se uskuteční olympijské hry ve třech různých městech. Tamní ministr sportu Richrad Colbeck je přesvědčený, že úspěšná kandidatura může motivovat mladé sportovce. "Chtěl bych vzkázat mladým Australanům, kteří sedí na gauči a chtějí být sportovci, že šance závodit na domácí půdě v Brisbane 2032 je jejich," řekl.