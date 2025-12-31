Rok 2026 bude rokem olympijským. Itálie, konkrétně Milán a Cortina d’Ampezzo, uspořádá zimní Hry znovu po dvaceti letech. Sportovní fanoušci se však tradičně mohou v sudém roce těšit také na jeden ze dvou hlavních fotbalových svátků – tentokrát bude na řadě mistrovství světa, které se rozprostře po Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
Sportovní rok 2026: Olympijský oheň se opět rozhoří v Itálii. Fotbalové MS se představí v Severní Americe
Nový kalendářní rok odstartuje už tradičně Rallye Dakar. Slavný závod, který nabídne už 48. pokračování, začne 3. ledna v Janbú u Rudého moře a vrcholit bude 17. ledna. Organizátoři tentokrát vynechali takzvanou etapu Chrono48, při níž jezdci neměli k dispozici pomoc mechaniků. Náročnou akci ale okoření dvě maratonské etapy. Mezi kamiony bude útočit na vítězný hattrick Martin Macík.
V druhé polovině ledna (od 15. 1. do 1. 2.) se uskuteční mistrovství Evropy házenkářů, které se bude konat na severu kontinentu, konkrétně v Dánsku, Norsku a Švédsku. Na turnaji se představí také česká reprezentace, kterou ve skupině čeká Francie, Norsko a Ukrajina. Na předchozím šampionátu Češi ze základní skupiny nepostoupili.
Prvním vrcholem roku budou zimní olympijské hry od 6. do 22. února, které se do Itálie vrací po dvaceti letech, kdy se soutěže pod pěti kruhy konaly v Turíně. Cortina d’Ampezzo už největší sportovní událost v zimním vydání hostila v roce 1956. Pro Milán půjde o premiéru, na konci roku 2025 však čelil kritice kvůli zpoždění výstavby hlavní hokejové arény pro olympijský turnaj, na kterém budou hrát profesionálové z NHL znovu po dvanácti letech. Od 6. do 15. března se následně uskuteční paralympijské hry.
Také v roce 2026 Česko uspořádá velkou sportovní akci. Praha bude od 23. do 29. března hostit mistrovství světa v krasobruslení znovu po 33 letech. Hlavní soutěžní program je naplánován od 25. do 28. března.
Květen bude patřit jako obvykle mistrovství světa hokejistů. Švýcarsko se dočká svého šampionátu, který mělo hostit už před šesti lety. Vinou koronavirové pandemie však byl turnaj v roce 2020 zrušen. V Curychu a Fribourgu se bude hrát od 15. do 31. května a Češi se ve skupině střetnou s Dánskem, Itálií, Kanadou, Norskem, Slovenskem, Slovinskem a Švédskem, kterému v posledním čtvrtfinále podlehli.
V létě dojde na druhý sportovní vrchol roku. Od 11. června až do 19. července se odehraje fotbalové mistrovství světa, které se po 32 letech vrátí na území Spojených států amerických. Tentokrát však bude spolupořadatelem USA také Kanada s Mexikem a celkově se bude hrát v 16 městech. Turnaje se poprvé zúčastní místo 32 hned 48 týmů. Zda se na šampionát kvalifikuje také česká reprezentace, ukáže až březnové play-off.
Milovníci silniční cyklistiky se mohou těšit na věhlasnou Tour de France, v pořadí 113. ročník se tentokrát pojede od 4. do 26. července. Slovinský fenomén Tadej Pogačar bude útočit na rekordní pátý triumf, kterým by se vyrovnal legendám, jakými byli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Nejslavnější etapový závod odstartuje týmovou časovkou v Barceloně. Peloton čekají mimo jiné dva výjezdy na Alpe d’Huez, dojezd uvidí pařížský bulvár Champs-Élysées.
Britský Birmingham uspořádá další atletický svátek, tentokrát mistrovství Evropy, které proběhne od 10. do 16. srpna. Česká výprava bude mít co napravovat, v roce 2024 získala v Římě jedinou medaili, když na zlato dosáhl oštěpař Jakub Vadlejch. Na letošním mistrovství světa se blýskl Jan Štefela ve výšce, když obstál ve velké konkurenci a ziskem bronzu se dočkal životního úspěchu.
Na konci srpna a téměř po celé září budou v hlavní roli míčové sporty. Nejprve budou na scéně volejbalistky na mistrovství Evropy, které se uskuteční od 21. srpna do 6. září a hostit ho bude kromě Švédska, Turecka a Ázerbájdžánu také Česko, konkrétně Brno. Češky posledně vypadly až ve čtvrtfinále. Mužský turnaj se rozehraje 9. září a vyvrcholí 26. září. Češi budou chtít vylepšit osmifinálové vyřazení v roce 2023, ale mají na čem stavět. Na letošním světovém šampionátu šokovali čtvrtým místem.
Vedle dvou volejbalových turnajů se odehraje také mistrovství světa basketbalistek od 4. do 13. září. České reprezentantky čeká kvalifikace ve skupině s Mali, Jižním Súdánem, Brazílií, Čínou a Belgií, přičemž Belgičanky už mají postup jistý díky triumfu na EuroBasketu.
Světový šampionát hokejistek se po Českých Budějovicích přesune do Dánska. Jistým pořadatelským městem je Herning, druhý hostitel bude oznámen později. Turnaj se uskuteční od 6. do 16. listopadu a Češky se pokusí konečně projít přes semifinálové brány do souboje o zlato.
Česko bude spolupořádat ještě jednu výraznou akci. Mistrovství Evropy házenkářek se od 3. do 20. prosince představí v Polsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a také v Brně. Domácí reprezentantky mají účast jistou, předchozí turnaj se jim však nepovedl, neboť vypadly už v základní skupině.
Jen o den později než házenkářky rozehrají svůj turnaj florbalisté – ve finském Tampere se bude konat mistrovství světa. Češi budou obhajovat bronz ze švédského Malmö. Přelom kalendářního roku bude jako obvykle patřit juniorskému šampionátu hokejistů.