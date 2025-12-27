Martin Macík bude na Rallye Dakar útočit na třetí vítězství v řadě mezi kamiony. Tentokrát mu nepomůže etapa Chrono48, kterou v posledních dvou ročnících vyhrál. Celkově by ocenil větší náročnost etap, ale věří, že se v průběhu závodu objeví. Připravil i technickou novinku na kamionu, který vyrazí bez zpětných zrcátek. Ty nahradily displeje v kabině.
Macík by při cestě za třetím triumfem na Dakaru ocenil větší náročnost etap
Specialista na dálkové rallye si ověřil, že jeho posádka s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou dokáže těžit z nejtěžších pasáží závodu. Součástí 48. ročníku již nebude takzvaná etapa Chrono48, kdy neměly posádky k dispozici pomoc mechaniků. Vracejí se ale dvě maratonské etapy, v nichž bude technická pomoc omezená.
„Chrono48 mi bude stoprocentně chybět. V posledních dvou letech to byla neuvěřitelně náročná etapa. Nám se ji podařilo pokaždé vyhrát, takže už chronátoři potřetí být nemůžeme. Bude mi chybět i větší složitost etap. Myslím, že v některých okamžicích se přece jenom objeví, jenom nevíme kde. Dříve jsme o tom věděli předem. Teď to tak není,“ uvedl Macík.
Dakar odstartuje v sobotu 3. ledna v Janbú u Rudého moře. „Co se týče pozitiv na trati, tak teď si je upřímně nedokážu úplně představit. Ale jsem si jistý, že pořadatelé přece musí udělat atraktivní závod pro všechny. Takže tu náročnost někam dají. A bude to pro kohokoliv nečekané,“ poukázal.
„Čekají nás třeba hrozně zrádná dunoviště. Relativně malá, ale strašně měkká. Vy tam přiletíte ze skálo-šutrů a v ten moment zapadnete jedna radost. Nesmíte tuhle chybu udělat. V tom to bude myslím fikané, protože písku tam dají hodně. Ředitel Dakaru a zároveň stavitel trasy Castera to nenechá jen tak. Vždycky, když to vypadá snadné, tak se tam určitě něco objeví. Úplně to vidím. Proto nad tím nepřemýšlím, protože to nemůžete vědět dopředu,“ řekl Macík.
Za obhajobou vyrazí s kamionem MMT EVO4 s přezdívkou Josef, který postavil tým mechaniků pod vedením jeho otce. Z téměř devět tun vážícího kolosu zmizela klasická zrcátka. Nahradily je displeje v kabině.
„Během závodu logicky jedete dopředu, nechcete couvat. S digitálními zrcátky vidím mnohem víc než s normálními. Když jsme trefili keř, strom, něco, tak se zrcátko buď vysypalo, nebo se zaklopilo. Nic jsem neviděl. Teď mám tyto kamery a vidím díky nim i pod kola, jestli tam mám nějakou skálu, šutr nebo něco. Zároveň i v průběhu vidím dozadu. Rozlišení samozřejmě není moc velké a vevnitř to strašně drncá, ale už víte, kde přibližně jste. Normální zrcátko jsem během závodu vlastně ani nepoužíval, teď je to lepší,“ ujistil pilot.
Podruhé po sobě odstartuje jako obhájce prvenství. „Hattrick je samozřejmě lákavý. Víme, že budeme pod tlakem obhajoby, ale já tam jedu závodit, jako jsem jel v posledních letech. Chci se na to takto i soustředit a udělám všechno pro to, aby to dopadlo co nejlíp,“ zdůraznil Macík.