Česko by na fotbalovém MS hrálo s Mexikem, JAR a Jižní Koreou


před 7 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Fotbalový svět už zná jízdní řád fotbalového šampionátu, který v příštím roce hostí USA, Kanada a Mexiko. Český fotbal zatím nemá jisté místo mezi osmačtyřiceti týmy, které budou v takovém počtu na MS poprvé, ale už ví, kdo by ho čekal ve skupině A. Tam už jsou Mexiko, JAR a Jižní Korea. Dva zápasy by národní celek odehrál v Mexiku a jeden v Atlantě v USA. Rozhodl o tom los ve Washingtonu.

Český tým, který vylosovala bývalá hokejové hvězda Wayne Gretzky, potřebuje na jaře v baráži přejít přes dva soupeře. V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž na domácí půdě zahraje s vítězem duelu Dánsko – Severní Makedonie.

Los rozdělil účastníky do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček. Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 2010 v JAR. Obhájci zlata Argentinci se ve skupině J utkají s Rakouskem, Alžírskem a Jordánskem.

Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey. Aktuálně je známo 42 z 48 účastníků, vedle čtyř evropských barážových „větví“ se bude v březnu hrát ještě mezikontinentální play-off.

Český tým před losem spolu s trojicí celků v jedné ze čtyř částí baráže figuroval v nejslabším ze čtyř košů. Dostat mohl některého z favoritů, ale papírově nejsilnějším soupeřům se vyhnul.

Legendární hokejista Gretzky hned na úvod losování čtvrtého koše vytáhl barážovou „větev“ D a české reprezentaci pro případ postupu na šampionát přiřadil tři celky mimo Evropu.

Nejčerstvější zkušenost má národní celek s Koreou, s níž v červnu 2016 v přípravě před Eurem doma prohrál 1:2. Naopak Mexiko v posledním vzájemném duelu v únoru 2000 na turnaji v Hongkongu porazil 2:1. S Jihoafrickou republikou v jediném zápase v prosinci 1997 na Poháru FIFA Češi remizovali 2:2.

Národní mužstvo usiluje o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace. V samostatné historii si zahrálo na závěrečném turnaji jen v roce 2006 v Německu. Český celek je aktuálně bez trenéra a není jasné, kdo tým v březnu povede.

Zatímco k Argentincům byl los shovívavý, poražení finalisté z minulého šampionátu Francouzi se dostali do jedné z nejtěžších skupin spolu se Senegalem, vítězem mezikontinentálního play-off a Norskem, jehož barvy hájí nejlepší střelec evropské kvalifikace Erling Haaland. Výběr galského kohouta si zopakuje úvodní duel se svou bývalou kolonií Senegalem, s nímž v roce 2002 na začátku šampionátu senzačně prohrál 0:1.

Papírově velmi silná je i skupina L s Anglií, Ghanou, Panamou a vítězem „české“ kvalifikační skupiny Chorvatskem. Úřadující mistři Evropy Španělé narazí na Kapverdy, Saúdskou Arábii a Uruguay. Pokud svou skupinu ovládnou a totéž se povede i Argentincům, utkají se oba spolufavorité na zlato nejdříve až ve finále.

Losování se ve Washingtonu zúčastnil i americký prezident Donald Trump, který od FIFA získal novou Cenu míru. Slavnostní ceremoniál se řadou vystoupení protáhl a losovat se začalo až po téměř hodině a půl.

1 minuta
Reprezentace by na MS narazila na Mexiko, JAR a Jižní Koreu
Zdroj: ČT sport

Los fotbalového MS 2026

Skupina A: Mexiko, Jihoafrická republika, Korea, vítěz evropského play–off D (Česko).

Skupina B: Kanada, vítěz evropského play–off A, Katar, Švýcarsko.

Skupina C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko.

Skupina D: USA, Paraguay, Austrálie, vítěz evropského play–off C.

Skupina E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor.

Skupina F: Nizozemsko, Japonsko, vítěz evropského play–off B, Tunisko.

Skupina G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland.

Skupina H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay.

Skupina I: Francie, Senegal, vítěz mezikontinentálního play–off 2, Norsko.

Skupina J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko.

Skupina K: Portugalsko, vítěz mezikontinentálního play–off 1, Uzbekistán, Kolumbie.

Skupina L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama.


