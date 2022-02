Verdikt nad Valijevovou? Krasobruslařka může v Pekingu pokračovat, WADA však rozhodnutí zpochybnila

Největší favoritka Valijevová měla v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu pozitivní dopingový test na zakázanou látku trimetazidin. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až po startu patnáctileté krasobruslařky na Hrách v týmové soutěži.

Ruská antidopingová agentura sice nejprve Valijevové zastavila činnost, poté ale suspendaci zrušila. Proti tomu se odvolal Mezinárodní olympijský výbor a mezinárodní antidopingová agentura i bruslařská unie. Podle Světové antidopingové agentury (WADA) se arbitrážní soud nedržel antidopingových pravidel.

CAS ale po šestihodinovém slyšení uvedl, že zákaz startu by Valijevové způsobil nenapravitelnou škodu. Arbitráž to zdůvodnila především načasováním zveřejnění výsledků dopingové kontroly. Laboratoř ve Stockholmu totiž výsledky zveřejnila až poté, co patnáctiletá krasobruslařka v Pekingu pomohla Rusku ke zlatu v soutěži družstev.

"Za to, že o výsledcích bylo informováno v průběhu olympijských her, nemohla. Načasování bylo zásadním pochybením," citovala agentura Reuters prohlášení generálního sekretáře CAS Mathieua Reeba.

Ten zkritizoval postup antidopingových úřadů. "Kdyby všechny procedury zvládli během týdne nebo deseti dní, jak je běžné, tak bychom tady vůbec nebyli a tento případ neřešili," uvedl Reeb.

WADA však zdůraznila, že za načasování výsledků může ruská antidopingová agentura, protože stockholmskou laboratoř neupozornila, že vzorek Valijevové z prosincového šampionátu je potřeba analyzovat přednostně. "Národní agentury mají povinnost zajistit, aby laboratoře vyhodnotily vzorky a dodaly výsledky testů sportovců, kteří se chystají na velké akce, jako jsou olympijské hry, ještě před startem," konstatovala WADA.

"Podle našich informací ruská agentura vzorky odeslané do laboratoře ve Stockholmu neoznačila jako prioritní. Laboratoř proto nemohla vědět, že je potřeba je vyhodnotit přednostně," dodala agentura.

"Vyhrála spravedlnost a zdravý rozum," citovala agentura RIA Novosti předsedu ruské krasobruslařské federace Alexandra Gorškova. "Nejlepší zpráva dne," uvedl v prohlášení Ruský olympijský výbor.

Šéfka amerického olympijského výboru Sarah Hirshlandová naopak netajila zklamání. "Sportovci mají právo vědět, že se závodí za rovných podmínek. A tento verdikt jim to právo sebral," prohlásila.

Valijevová jako oběť? Šéf americké antidopingové agentury možnost nevylučuje

"Pouze čas ukáže, jestli měla na těchto Hrách závodit, nebo jestli měla být diskvalifikována," konstatoval šéf americké antidopingové agentury Travis Tygart. "Nic to ovšem nemění na tom, že Rusko dopingem poškodilo šesté Hry za sebou," dodal.

Tygart připustil, že Valijevová může být v celé aféře obětí. "Rusko i globální antidopingový systém ji ošklivě zklamal a není fér, že se kolem ní kvůli tomu rozpoutal celý tenhle chaos," prohlásil.

Arbitrážní soud se zabýval výhradně startem Valijevové v soutěži žen, v níž bude ruská hvězda největší favoritkou. Samotný dopingový prohřešek neprojednával.

O výsledcích soutěže družstev, kterou Rusko vyhrálo před USA a Japonskem, arbitráž nerozhodovala. Slavnostní ceremoniál týmové soutěže, která skončila před týdnem, se dosud neuskutečnil.

"Tohle se velmi pravděpodobně v průběhu olympijských her nevyřeší," uvedl mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams. "Je to politováníhodné, ale musíme dodržovat dané postupy," dodal.