ŽIVĚŽeny jedou obří slalom, Hroneš bojuje v kvalifikaci slopestylu


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Olympijské vysílání
Zdroj: ČT sport

Matyáš Kroupa může vylepšit v paralelních boulích 28. místo z klasického závodu, hned v prvním kole ale bude mít nejtěžšího možného soupeře – legendu jízdy mezi moguly Mickaëla Kingsburyho. Alena Labaštová a Elisou Marií Negriovou se pokusí proklouznout do druhého kola obřího slalomu a Jakub Hroneše s Laurou Záveskou čeká kvalifikace snowboardového slopestylu.

Eva Adamczyková po pátečním stříbru absolvuje soutěž smíšených dvojic, kterou pojede s Kryštofem Chourou. Druhý český pár tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser. Čeští hokejisté zakončí účinkování v základní skupině zápasem se Švýcary a dozví se jméno soupeře pro vyřazovací část. Curleři se pokusí o první výhru ve skupinové fázi proti domácí Itálii.

Medaile se budou vedle týmového snowboardcrossu, obřího slalomu a paralelní jízdy v boulích rozdělovat v dalších šesti disciplínách. Biatlonisty čekají oba stíhací závody, běžce na lyžích štafeta, ženy budou skákat na velkém můstku. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má po desátém místu na kilometru v plánu pětistovku. Program skeletonistů zakončí týmový závod.

On-line přenos

Právě se děje na OH

  • Sobota 14. února 2026
  • 23:50
    Olympiáda KrátkéHokej Krátké

    Hokejisté Spojených států amerických porazili výběr Dánska 6:3.

    Gól Dána Jensena ze středního pásma proti USA
    Zdroj: ČT sport
  • 23:02
    Olympiáda KrátkéRychlobruslení Krátké

    Závod rychlobruslařů na krátké dráze na 1500 metrů vyhrál Nizozemec Jens van 'T Wout. V Miláně navázal na zlato z kilometru. Druhý skončil Korejec Hwang Te-hon, třetí byl Roberts Kruzbergs z Lotyšska.

    Finále mužského short tracku na 1500 m
    Zdroj: ČT sport
  • 20:38
    Olympiáda Krátké

    Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo desáté místo. Zlato slaví poprvé Rakušanka Janine Flocková.

    Jízda Anny Fernstädtové ve finálovém kole
    Zdroj: ČT sport
