Matyáš Kroupa může vylepšit v paralelních boulích 28. místo z klasického závodu, hned v prvním kole ale bude mít nejtěžšího možného soupeře – legendu jízdy mezi moguly Mickaëla Kingsburyho. Alena Labaštová a Elisou Marií Negriovou se pokusí proklouznout do druhého kola obřího slalomu a Jakub Hroneše s Laurou Záveskou čeká kvalifikace snowboardového slopestylu.
ŽIVĚŽeny jedou obří slalom, Hroneš bojuje v kvalifikaci slopestylu
Eva Adamczyková po pátečním stříbru absolvuje soutěž smíšených dvojic, kterou pojede s Kryštofem Chourou. Druhý český pár tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser. Čeští hokejisté zakončí účinkování v základní skupině zápasem se Švýcary a dozví se jméno soupeře pro vyřazovací část. Curleři se pokusí o první výhru ve skupinové fázi proti domácí Itálii.
Medaile se budou vedle týmového snowboardcrossu, obřího slalomu a paralelní jízdy v boulích rozdělovat v dalších šesti disciplínách. Biatlonisty čekají oba stíhací závody, běžce na lyžích štafeta, ženy budou skákat na velkém můstku. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má po desátém místu na kilometru v plánu pětistovku. Program skeletonistů zakončí týmový závod.
