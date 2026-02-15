Důležitý zápas o lepší postavení pro předkolo play-off olympijského turnaje se národnímu týmu nepovedl. Česká reprezentace podlehla v závěrečném utkání skupiny Švýcarsku v přímém souboji o druhou příčku 3:4 po prodloužení.
SESTŘIHTaktická bitva o druhé místo ve skupině vyzněla pro Švýcary, Češi skončí třetí
Vítězný gól, který určil konečné pořadí ve skupině A, vstřelil po 109 sekundách nastavení Dean Kukan. Švýcaři si zajistili díky druhému místu lepší postavení pro předkolo play-off, naopak Češi narazí na jednoho z trojice Německo, Lotyšsko, nebo Dánsko.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka přitom v závěru dokázali srovnat, když se v čase 57:54 prosadil Martin Nečas při risku bez brankáře. Kromě úvodního gólu Filipa Chlapíka z 16. minuty ale Češi museli v zápase neustále dotahovat. Na 2:2 srovnával obránce Radim Šimek.
„Bod je nám k ničemu. Bylo jedno, jestli prohrajeme v základní hrací době nebo v prodloužení. Trošku jsme tam propadli, jeli dva na jednoho a hezky to trefili. Využili první šanci. Je to škoda. Celkově to byl vyrovnaný zápas, ale bohužel jsme nebyli dost dobří,“ řekl Nečas.
Na 1:1 upravoval v 37. minutě šťastně švýcarský obránce Roman Josi, jenž nastřelil brusli Radka Gudase, od níž se puk odrazil Lukáši Dostálovi do brány. Těsné náskoky Švýcarů pak zajistili Timo Meier v přesilové hře a Pius Suter po chybné české rozehrávce.
„Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát. Proto jsme dělali všechny věci – změny v sestavě, stažení sestavy. Dělali jsme vše pro to, abychom zápas neztratili. Bohužel to stačilo jen na remízu a pak nás v prodloužení přečíslili a rozhodli. Škoda branek, které jsme inkasovali v základní hrací době, vše se dalo zahrát lépe. Dvakrát jsme se dokázali vrátit do zápasu, ale bohužel to nestačilo na to, aby se to překlopilo na naši stranu,“ hodnotil kouč Rulík.
Výsledky hokejového turnaje
Skupina A
Švýcarsko – Česko 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 – 1:0)
Branky a nahrávky: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 48. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan – 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák).
Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rooney (USA) – Suchánek (ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 11 263.
Švýcarsko: Genoni – Fora, Marti, Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer.
Česko: Dostál – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, D. Špaček, Ticháček – Pastrňák, Hertl, Palát – Nečas, Kämpf, Chlapík – O. Kaše, Sedlák, Červenka – M. Stránský, Faksa, Flek, od 41. navíc Tomášek. Trenér: Rulík.