Anna Fernstädtová si přála skončit v olympijském závodě výše než na desátém místě, zároveň ale toto umístění nepovažovala za konec světa. „Myslím, že můžu být spokojená s jízdami, se starty. Desáté místo není žádná ostuda. Jasně, že jsem chtěla víc, ale je to sport. Dopadlo to takhle a je to v pohodě,“ řekla Fernstädtová.
Fernstädtová: Chtěla jsem víc, ale desáté místo není ostuda
Devětadvacetiletá rodačka z Prahy ztratila v součtu čtyř jízd 2,42 sekundy na vítěznou Rakušanku Janine Flockovou. Díky dnešní třetí části se posunula i na deváté místo, po závěrečné jízdě ale o příčku klesla. Dráha v Cortině d'Ampezzo se jí líbila.
„Jezdilo se mi docela fajn. Tu dráhu mám moc ráda. Za mě by mohla být trochu těžší, ale start mi vyhovuje, protože je krátký. Dráha je taková krásná, rytmická, ale zatáčky by mohly být trochu těžší,“ uvedla Fernstädtová.
Po dojezdu do cíle si užila podporu rodiny a kamarádů. V hledišti nechybělo ani několik českých vlajek. „Viděla jsem je v cíli. To bylo moc fajn. Rodina tu také ještě zůstane. Kámošky přijely z Německa, ty dnes jedou domů, ale s rodinkou si to trochu užijeme,“ podotkla bronzová medailistka z loňského mistrovství světa.
V dějišti olympijských her by ráda ještě pár dní zůstala. „Ještě nevím, kdy pojedu domů. Příští týden nemáme vůbec naplánovaný. Chci jít na závěrečný ceremoniál, protože jsem nebyla na zahájení. To jsem měla trénink, takže alespoň tohle chci zažít,“ řekla Fernstädtová.
Olympijským závodem jí skončila sezona. Těší se na volno a návštěvu příbuzných. „Byla to dlouhá sezona. Moc jsem doma nebyla, takže se moc těším,“ doplnila Fernstädtová.