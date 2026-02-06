Zázemí nejen pro české fanoušky je oficiálně zpřístupněno. Český dům nedaleko olympijské vesnice slavnostně otevřeli prezident Petr Pavel se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim. Navštěvovat jej budou sportovní nadšenci i sami olympionici.
Pavel s Pellegrinim otevřeli v Miláně Český dům
„České domy už neoddělitelně patří k olympiádám. Je to takové zázemí, kousek domova v místě konání olympiády. Teď to sice nemáme tak daleko, ale přece jenom je dobré mít svoje místo, kam můžeme jít fandit našim,“ řekl Pavel a ocenil prostory i atmosféru „Casa Ceca“.
„Atmosféra sportovního klubu, kde se všichni přetlačují, kde se navzájem občas polévají pivem, kde fandí všem, kdo vyhráli, a pomohou se vyrovnat těm, kteří nebyli tak úspěšní. To je prostě něco, co k olympiádám patří,“ prohlásil český prezident.
Šéfa české výpravy Martina Doktora i další hosty slavnostního otevření překvapil znalostmi o české výpravě. Věděl, kolik má členů, kolik nováčků i kdo patří mezi medailové kandidáty. Pavel prozradil, že osobně věří v zisk až deseti medailí. „Moc se těšíme na to, jak se našim sportovcům na olympijských hrách bude dařit. Zároveň ale platí, že ne vždy se to vydaří. Už ale samotná účast na olympiádě je dostatečným zadostiučiněním pro všechny sportovce a zúročením velké přípravy,“ řekl Pavel.
Prezident republiky bude v Miláně do soboty, poté se přesune do hor. Ještě v pátek navštíví zápas českých hokejistek proti Švýcarsku, v sobotu se chystá na závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a o den později bude fandit snowboardistce Ester Ledecké v útoku na čtvrté olympijské zlato. Vedle toho se s dalšími světovými státníky a členy Mezinárodního olympijského výboru zúčastní slavnostní recepce a oficiálního zahájení Her.
V sobotu dopoledne také společně s Pellegrinim otevře Slovenský dům. „Jsem rád, že je slovenský prezident tady. Svědčí to o tom, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou stále skvělé. A i když se politické reprezentace neshodnou v některých otázkách zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak to vůbec neznamená, že by to jakkoli mělo ovlivnit kvalitu vztahů na mnoha dalších úrovních,“ uvedla česká hlava státu.
„A především sport a mezilidské vztahy jsou oblastí, kde k sobě máme stále tak blízko, že se budeme těšit z úspěchů jeden druhého a navzájem si i fandit, protože to k tomu patří,“ doplnil Pavel, který od prezidenta Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala dostal speciální účastnickou medaili s číslem 100 a symbolicky se tak stal součástí české výpravy.