Vím, že ten level na to mám, mrzelo po neúspěšné kvalifikaci Hroneše


před 2 hhodinami
Všechny tři skoky Jakuba Hroneše v kvalifikaci big airu
Při své premiéře pod pěti kruhy si Jakub Hroneš finálovou účast mezi nejlepší dvanáctkou snowboardistů v big airu nevyjel. V kvalifikaci se mu nepovedl jeho nejlepší kousek a za postupovou hranicí zaostal na 28. místě o 77 bodů. Nevydařené představení jednadvacetiletého reprezentanta mrzelo, ale s optimistickým duchem hned vyhlížel svoje druhé závody ve slopestyle.

„Měl jsem super trénink, jezdil jsem fakt super tři dny a v kvalifikaci mě to trochu ztrestalo. Neodjel jsem svůj nejtěžší trik, nebyl jsem schopný udržet hranu na dopadu a byl jsem já ten jeden kluk, kterému to prostě nevyšlo,“ popsal Hroneš pocity z kvalifikace.

Rodák ze Špindlerova Mlýna si ale svoji premiéru v italském středisku jinak velmi užil. „Nemohli jsme si asi vybrat hustější skok, prostředí a atmosféru než tu olympijskou tady v Livignu. Je neuvěřitelné být v té třicítce nejlepších kluků na světě, závodit s nimi a bojovat o každé jedno místo,“ řekl muž, který jako první v historii skočil z railu trik s trojitou rotací přes hlavu.

Kvalifikace snowboardistů v big airu
Ve Světovém poháru big airu se nejlépe Hroneš umístil na čtvrtém místě v Klagenfurtu, na Evropském olympijském festivalu mládeže dokonce v roce 2022 bral stříbro. Mezi světovou špičku zkrátka český mladík patří a o to více ho mrzelo, že se nakonec mezi dvanáctku nejlepších na olympiádě neprobojoval. „Mrzí mě to, protože vím, že ten level na to mám a nebyl jsem to schopný ukázat. Zároveň máme ještě slopestyle, který nás čeká za týden a půl,“ vyhlížel druhou ze svých disciplín.

Hroneš se v kvalifikaci představí v pondělí 16. února a pokusí se navázat na čtyři roky starý evropský triumf z finského Vuokatti i loňské deváté místo ze Světového poháru v Aspenu. „Mám pár dní volna na to prožít tu noc znova – jak to dobrý, tak to špatný. A připravit se v hlavě na další týden, kdy nás čekají první tréninky, kvalifikace a závod na konci Her,“ doplnil svůj program.

