Při své premiéře pod pěti kruhy si Jakub Hroneš finálovou účast mezi nejlepší dvanáctkou snowboardistů v big airu nevyjel. V kvalifikaci se mu nepovedl jeho nejlepší kousek a za postupovou hranicí zaostal na 28. místě o 77 bodů. Nevydařené představení jednadvacetiletého reprezentanta mrzelo, ale s optimistickým duchem hned vyhlížel svoje druhé závody ve slopestyle.
Vím, že ten level na to mám, mrzelo po neúspěšné kvalifikaci Hroneše
„Měl jsem super trénink, jezdil jsem fakt super tři dny a v kvalifikaci mě to trochu ztrestalo. Neodjel jsem svůj nejtěžší trik, nebyl jsem schopný udržet hranu na dopadu a byl jsem já ten jeden kluk, kterému to prostě nevyšlo,“ popsal Hroneš pocity z kvalifikace.
Rodák ze Špindlerova Mlýna si ale svoji premiéru v italském středisku jinak velmi užil. „Nemohli jsme si asi vybrat hustější skok, prostředí a atmosféru než tu olympijskou tady v Livignu. Je neuvěřitelné být v té třicítce nejlepších kluků na světě, závodit s nimi a bojovat o každé jedno místo,“ řekl muž, který jako první v historii skočil z railu trik s trojitou rotací přes hlavu.
Ve Světovém poháru big airu se nejlépe Hroneš umístil na čtvrtém místě v Klagenfurtu, na Evropském olympijském festivalu mládeže dokonce v roce 2022 bral stříbro. Mezi světovou špičku zkrátka český mladík patří a o to více ho mrzelo, že se nakonec mezi dvanáctku nejlepších na olympiádě neprobojoval. „Mrzí mě to, protože vím, že ten level na to mám a nebyl jsem to schopný ukázat. Zároveň máme ještě slopestyle, který nás čeká za týden a půl,“ vyhlížel druhou ze svých disciplín.
Hroneš se v kvalifikaci představí v pondělí 16. února a pokusí se navázat na čtyři roky starý evropský triumf z finského Vuokatti i loňské deváté místo ze Světového poháru v Aspenu. „Mám pár dní volna na to prožít tu noc znova – jak to dobrý, tak to špatný. A připravit se v hlavě na další týden, kdy nás čekají první tréninky, kvalifikace a závod na konci Her,“ doplnil svůj program.