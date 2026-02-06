Ještě než ve středu naskočí do stíhacího závodu pod pěti kruhy v Anterselvě, ponese v nedaleké Cortině při slavnostním zahajovacím průvodu českou vlajku. Lucie Charvátová se na svoji roli těší a doufá, že se jí vlajka hlavně nezamotá. Přímý přenos ze zahájení sledujte od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚMám obavy, aby se mi vlajka nezamotala, vyhlíží slavnostní večer Charvátová
Českou biatlonistku si jako vlajkonošku zvolili sami sportovci. Na rozdíl od Davida Pastrňáka ji ale neponese v milánském San Siru, nýbrž v průvodu v Cortině d'Ampezzo. Co ji přesně čeká, se dozví až na místě. Do dějiště Cortiny se totiž přesune z Anterselvy až v sedm večer.
„Jsme v Itálii a ten program není tak úplně jasný do samého dění. V Cortině se potkám se zbytkem výpravy a zhruba v osm bychom se měli dostat na náměstí, kde slavnostní průvod začne. Zatím jsem si nic nezkoušela, ale snad to tam večer zvládnu. Samozřejmě mám obavy, aby se mi vlajka nezamotala,“ prozradila.
Charvátovou nominace mile překvapila, neb se do role vlajkonošky přihlásila spontánně. „Čekala jsem, že mě bude někdo kontaktovat, jestli tu přihlášku myslím vážně. Což se nestalo a dozvěděla jsem se až výsledky od Martina Doktora. Řekla jsem si, že není cesty zpět a musím se toho zhostit s největší počestností,“ popsala proces rozhodování.
První start pod pěti kruhy ji v Itálii čeká až ve středu, a tak bude mít dostatek času na případnou regeneraci a následný trénink. „Kdyby to bylo náročné, mám prostor si ještě odpočinout,“ potvrdila časovou rezervu.
Odříznuti ve známém prostředí
Na podmínky 1600 metrů nad mořem si již stihla zvyknout. „Aklimatizace zabere nějaký čas. Čtyři až pět dní je potřeba zůstat v nižší intenzitě a nabírat tu výšku, vzduch je tu řidší. Měli jsme s sebou biochemičku, která sledovala průběžné hodnoty, jak se prostředí mění. Jsme dobře připravení,“ myslí si Charvátová.
Prostředí biatlonového okruhu jí ze Světového poháru není vůbec cizí, ba naopak patří k jedněm z těch oblíbenějších. „Ačkoliv tu nadmořskou výšku zas tak dobře nesnáším, vyhovuje mi profil trati. Je houpavý, žádné extrémní stoupání a většinou jsou podmínky pěkné v tom, že je trať umrzlá,“ vysvětlila.
Zkušenosti mají čeští biatlonisté také se zázemím. Na stejné ubytovně se totiž připravovali již na podzim. „Máme pěkné ubytování, na druhou stranu je škoda, že nesdílíme olympijskou vesnici a nepotkáváme tak jiné sportovce. Nemáme možnost se s nikým seznámit, jsme tu jen biatlonisté,“ mrzelo českou reprezentantku odstřižení od zbytku olympijské výpravy.
„Na ubytování jsme přímo s Němci, takže si žijeme v takové skromnější atmosféře, ale vyzdobili jsme si to, abychom se tu cítili krásně,“ dodala Charvátová. Biatlonové závody odstartují smíšené štafety, kde Češi budou navazovat na letošní bronz z Nového Města. První individuál čeká muže v úterý, ženy o den později.