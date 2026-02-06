Olympijské soutěže se už pro mnoho sportovců rozeběhly, zahajovací ceremoniál však přijde na řadu až během pátečního večera. Jaké jsou novinky před oficiálním startem Her a předvedou organizátoři takovou show jako jejich pařížští předchůdci před dvěma lety? Hosty dalšího Milán Cortina 2026 podcastu jsou šéfredaktor ČT sport Michal Dusík a Ondřej Nováček z webu ČT sport.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Michal Dusík nejen o zahajovacím ceremoniálu
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.