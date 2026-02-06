Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Michal Dusík nejen o zahajovacím ceremoniálu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Olympijské soutěže se už pro mnoho sportovců rozeběhly, zahajovací ceremoniál však přijde na řadu až během pátečního večera. Jaké jsou novinky před oficiálním startem Her a předvedou organizátoři takovou show jako jejich pařížští předchůdci před dvěma lety? Hosty dalšího Milán Cortina 2026 podcastu jsou šéfredaktor ČT sport Michal Dusík a Ondřej Nováček z webu ČT sport.

ODEBÍREJTE MILÁN CORTINA 2026 PODCAST NA YOUTUBE KANÁLU ČT SPORT.

Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.

Poslechněte si

Milán Cortina 2026 podcast: Robert Záruba o olympijské operaci a vysílání

4. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Robert Záruba o olympijské operaci a vysílání
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.