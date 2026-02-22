Zimní olympijské hry jsou u konce. Přinesly řadu silných momentů, pro mnohé sportovce ale skončily zklamáním. Kdo zaujal, kdo už méně a se kterými momenty budou Hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo navždy spojené?
SOUHRNOlympiáda se loučí. Na jaké momenty se bude vzpomínat?
Lindsay Vonnová skončila s těžkým zraněním
Několik dní před začátkem Her americká lyžařka na tiskové konferenci oznámila, že skutečně chce na Hrách startovat. Do té doby to bylo po jejím zranění ze Světového poháru nejisté. Pro Vonnovou však byla vidina zlaté medaile silnější. Olympijská jízda jí ovšem nevyšla. Projela jen několik branek, než tvrdě spadla k zemi a následně ji ve velkých bolestech musel odvézt vrtulník. Doteď není zřejmé, zda se její těžce poraněnou nohu podaří lékařům dát dohromady.
Von Allmen ovládl mužský alpský program
Místo Vonnové v Itálii zazářil Švýcar Franjo von Allmen. Čtyřiadvacetiletý lyžař vyhrál nejprve sjezd, poté po boku krajana Tanguye Nefa vyhrál týmovou kombinaci a uzavřel dalším zlatem ze super-G. Byl to nebývalý triumf stále mladého lyžaře, který se stal prvním závodníkem od triumfů Jeana-Clauda Killyho na Hrách v Grenoblu, který vyhrál na jedněch Hrách tři alpské disciplíny.
Největší krach zažil Malinin
Pro Iliu Malinina nebudou Hry v Itálii něčím, na co bude rád vzpomínat. Hlavní favorit vedl po krátkém programu, který komentátoři označovali bezmála za „dokonalý“. Jenže ve volných jízdách přišel šok. Malinin pokazil, co šlo. Předvedl jen tři čtverné skoky, spadl a nakonec skončil nejen bez zlata, ale i bez jakékoliv medaile. Překvapivým vítězem se místo něj stal Michail Šajdorov z Kazachstánu.
Nejvíce úspěchů slavil Klaebo a Norové
Medailovou tabulku jednoznačně ovládli Norové s jednačtyřiceti cennými kovy. Osmnáct z nich bylo zlatých, přičemž o rovnou třetinu se postaral Johannes Klaebo. Fenomenální lyžař se stal nejen nejúspěšnějším olympionikem, ale rovnou i nejlepším zástupcem svého sportu v celé historii. Jeho sbírka je nyní obsáhlejší než ta Marit Björgenové, Björna Dähliho nebo Oleho-Einara Björndalena. Klaebo navíc dokázal vyhrát i na tak odlišných distancích, jako jsou sprint a vytrvalecká padesátka.
Případ Heraskevyčovy helmy
Nezískal olympijské zlato ani žádnou jinou medaili, přesto se Vladyslav Heraskevyč stal jednou z osobností Her. Ukrajinský skeletonista hodlal startovat s helmou, na níž měl vyobrazené padlé krajany-sportovce, kteří zahynuli během války na Ukrajině. Podle Mezinárodního olympijského výboru tím však porušil článek 50 Olympijské charty, který na olympijské půdě během soutěží zakazuje politickou propagandu. Heraskevyč odmítl s jiným vybavením startovat a k závodu nebyl připuštěn. Jeho příběh oblétl celý svět.
Kanada slavila v curlingu – navzdory obviněním
Šampiony mužského curlingu se stali po dramatickém finálovém utkání hráči Kanady. Možná více se ale bude vzpomínat na kontroverze, které kanadské působení na turnaji provázelo. Člen týmu Marc Kennedy se totiž v utkání se Švédskem dotýkal kamene ve fázi, kde to mezinárodní pravidla zakazují. Když na to Švédové upozornili, strhla se přímo na ledě mela, v níž padala na curling nebývale ostrá slova. Kanada sice dosáhla na zlato, její triumf je ale zastíněn touto roztržkou a obviněními z podvádění.
Laegreid překvapil svým rozhovorem
Sturla Holm Laegreid byl na Hrách jediným biatlonistou, který získal medaili v každé z pěti disciplín – žádná přitom nebyla zlatá. Nebývale úspěšný biatlonista si však pověst poněkud pokazil pozávodním rozhovorem, v němž se přiznal k nevěře. Laegreid poprosil svou bývalou přítelkyni o odpuštění, zatímco celý biatlonový svět sledoval rozhovor s vytřeštěnýma očima. Jestli se vztahové komplikace podařilo vyřešit, už nevíme.
Debut zažil skialpinismus
Na olympijské půdě se poprvé představili skialpinisté. Kdo však čekal podobu závodu, která respektuje charakteristiku tohoto sportu, v němž se snoubí vytrvalost s odolností tváří v tvář horským podmínkám, mohl být zklamán. Individuální závody totiž na Hrách trvaly závodníkům a závodnicím ne tři hodiny, ale zhruba tři minuty. Olympijský závod, který inkorporoval i výlez do schodů, připomínal spíše překážkovou dráhu, kde rozhodovaly ne vůle a odolnost, ale rychlost při manipulaci s lyžemi.
Český účet se zastavil na pěti medailích
Česká výprava zakončila své olympijské působení s pěti medailemi. Dvě z nich získal Metoděj Jílek, který potvrdil svůj statut velké vycházející hvězdy světového rychlobruslení. Překvapivé zlato oslavila Zuzana Maděrová, která zaskočila za Ester Ledeckou. Stříbra ve snowboardcrossu dosáhla Eva Adamczyková, která tím zkompletovala svou medailovou sbírku. Možná nejpřekvapivější úspěch pak prožila bronzová biatlonistka Tereza Voborníková.
Hokejový úspěch Češi nepřivezli
Před začátkem Her se více věřilo v úspěch českých hokejistek, kterým se na velkých akcí daří končit za „silnou dvojkou“ Kanady a Spojených států. V Miláně však ženský tým stejně jako ten mužský skončil ve čtvrtfinále. K postupu měl nakonec blíže tým Radima Rulíka, který ještě pět minut před koncem třetí třetiny vedl nad silnou Kanadou. Javorové listy ale srovnaly a v prodloužení posléze ukončily český postupový sen.