Mlčení je prolomeno. Lindsey Vonnová poprvé od svého děsivého pádu z olympijského sjezdu promluvila. Jednačtyřicetiletá americká legenda utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti a čeká ji ještě mnoho operací. Příčina nehody však podle ní nemá nic společného s přetrženými vazy v koleni, s nimiž do závodu nastoupila.
Vonnová: Pravá ruka se mi zachytila o branku. Předchozí zranění s pádem nemají nic společného
„Byla jsem prostě o těch třináct centimetrů příliš těsně u branky, když se mi pravá paže zachytila o tyč, což mě stočilo a způsobilo pád. Moje přetržené vazy ani předchozí zranění s tím neměly vůbec nic společného.“ uvedla na svém Instagramu.
Vonnová měla v neděli těžký pád už po několika sekundách jízdy. Na olympiádě startovala i přesto, že na konci ledna si ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně. „Můj olympijský sen neskončil tak, jak jsem si vysnila. Nebyl to pohádkový konec, ani příběh se šťastným závěrem – byl to prostě život,“ psala.
Ze sjezdovky ji přepravil vrtulník do nemocnice v Cortině d'Ampezzo, odkud posléze zamířila do Trevisa. Tam je podle agentury Reuters hospitalizována na jednotce intenzivní péče, kde má více soukromí. Její život není nijak ohrožen.
„Ačkoli závod neskončil tak, jak jsem doufala, a přinesl mi obrovskou fyzickou bolest, nelituji ničeho. Stát ve startovní bráně byl neuvěřitelný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědomí, že jsem tam stála s reálnou šancí vyhrát, bylo samo o sobě vítězstvím. Věděla jsem také, že závodění je riziko. Vždycky bylo a vždycky bude nesmírně nebezpečným sportem,“ dodala.