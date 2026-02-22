Ostře sledovaný hokejový turnaj ovládli Američané. Výběr USA přetlačil Kanadu 2:1 v prodloužení díky vítěznému gólu Jacka Hughese. Spojené státy navázaly na legendární triumf z Lake Placid v roce 1980.
Finálové drama rozsekl v prodloužení Jack Hughes, Spojené státy slaví zlato po 46 letech
Napínavý zápas, ve kterém měla Kanada od druhé třetiny velkou střeleckou převahu, ale soustavně narážela na vynikajícího Connora Hellebuycka, musel za stavu 1:1 do nastavení.
Ve hře tří hráčů proti třem rozhodlo americké přečíslení, při kterém Zach Werenski vybídl Jacka Hughese, jenž prostřelil Jordana Binningtona. Američanům tak vyšla odplata za loňskou finálovou porážku rovněž v prodloužení na Turnaji čtyř národů v podobných sestavách.
Skóre finálového souboje dvou zámořských favoritů na celkový triumf otevřel americký útočník Matt Boldy po individuálním průniku kanadskou obranou už po šesti minutách hry. Kanaďané poté marně dobývali americkou defenzivu. Nakonec se ujala až 25. střela po ráně obránce Calea Makara, který překonal Hellebuycka pokusem nad beton a pod vyrážečku na konci druhé třetiny.
Kanaďané pak v tlaku pokračovali i ve třetí části a mohli rozhodnout. Jenže Devona Toewse zase vychytal Hellebuyck hokejkou před prázdnou bránou, v úniku ztroskotal také Macklin Celebrini a Nathan MacKinnon dokonce netrefil z úhlu odkrytou bránu. Nakonec hráči s javorovým listem na dresu zasypali amerického gólmana 42 střelami.
Finále hokejového turnaje
Kanada – USA 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 39. Makar (D. Toews) – 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski, Hellebuyck).
Rozhodčí: Rooney (USA), Dwyer – Cherrey (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 11 289.
Kanada: Binnington – C. Makar, D. Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – McDavid, MacKinnon, Celebrini – Mark Stone, Suzuki, Marner – Marchand, Bennett, Wilson – Hagel, Horvat, Jarvis – Reinhart. Trenér: Cooper.
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, J. Hughes – Trocheck, Nelson, Miller – C. Keller. Trenér: Sullivan.
Konečné pořadí: 1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko, 4. Slovensko, 5. Švýcarsko, 6. Německo, 7. Švédsko, 8. Česko, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Francie, 12. Itálie.