Americký krasobruslař Ilia Malinin napsal v soutěži krasobruslařů jeden z největších olympijských příběhů, ačkoli jeho scénář si představoval úplně jinak. Místo tradiční oslnivé volné jízdy a potvrzení pozice světové jedničky dvakrát upadl, vynechal čtverné skoky a zůstal v úžasu, stejně jako jeho soupeři i publikum v milánské hale. Po závodě pak uvedl, že vše se událo hrozně rychle a neměl nad tím vůbec kontrolu.
Byl to příšerný pocit. Všechno se odehrálo tak rychle, přiznal po zpackané volné jízdě Malinin
„Byl to příšerný pocit. Nečekal jsem to. Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. I když jsem šel na led. Všechny ty roky tréninku... všechno to ale uteklo strašně rychle. Neměl jsem čas zpracovat, co se děje. Nevím, proč jsem nedělal to, co vždycky,“ litoval dvojnásobný mistr světa.
Snažil se najít vysvětlení. Jedním z nich mohlo být, že byl až moc přesvědčený, že to půjde dobře. „Tlak na olympiádě je obrovský. Říká se, že existuje olympijská kletba, že favorit na zlato vždycky podává špatné výkony. A přesně to se mi stalo,“ řekl.
„Bylo to skoro, jako bych už ani nevěděl, kde v programu jsem. Normálně mám víc času a lepší představu o tom, jak se věci vyvíjejí. Ale tentokrát uběhlo všechno tak rychle. Neměl jsem čas nic měnit ani upravovat svou rutinu. Najednou to, čeho se držíte, zmizí,“ přiznal.
Přitom si pro volnou jízdu naplánoval stejně jako ve finále Grand Prix sedm čtverných skoků včetně čtverného axelu, který skáče jako jediný. Právě u tohoto skoku začaly jeho problémy, když z něj zbyl jen jednoduchý.
Čistě zvládl jen tři čtverné skoky. U druhého lutzu spadl, rittberger byl pouze dvojitý stejně jako salchow, po němž navíc přišel další pád. Postupně mu unikala nejen zlatá, ale jakákoliv medaile. Nakonec se propadl na osmé místo.
Stát se olympijským šampionem tak pomohl senzačně Michailu Šajdorovovi, jenž získal na těchto hrách první zlato pro Kazachstán. Pro Malinina bylo osmé místo nejhorším výsledkem na velké akci za poslední tři roky, od debutu na mistrovství světa v roce 2022, kde byl devátý. Z Milána si tak odvezl jen zlato ze soutěže družstev.