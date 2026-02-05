Čeští biatlonisté jsou v Anterselvě snadno k nalezení. Přehlédnout jejich penzion, který je oblepený osmi velkými transparenty, je totiž poměrně složité. Tým se jinak pod vedením trenérů Michaela Málka a Lukáše Dostála připravuje bez problémů.
Biatlonisté bydlí v Anterselvě v „českém“ domě
„Je to totální vítězství,“ řekl Dostál k úpravě penzionu, který biatlonisté vyzdobili osmi transparenty s nápisem „Czech olympic team“ a českými vlajkami. „Na první dobrou vidíte, že tu bydlí český tým. Jsme v té novější části penzionu, která je hezky osvětlená, takže ty bannery opravdu vyniknou,“ uvedl trenér žen Dostál.
Češi bydlí v penzionu s německým výběrem. K dispozici mají na místě také vlastního kuchaře. „Náš dům je moc hezky vyzdobený. Olympijské symboly jsou všude podél trati a snažili jsme se vyzdobit olympijsky i buňku. Někdo může říct, že to není tak důležité, ale vizuálně to působí dobře,“ řekl trenér mužů Málek.
Biatlonisté odjeli do Anterselvy minulý týden. Odjezd plánovali i tak, aby měli dostatek času na aklimatizaci. Italské středisko, kde se olympijské závody uskuteční, se nachází ve výšce kolem 1600 metrů nad mořem.
„První tři dny byla důležitá aklimatizace, aby si všichni zvykli na nadmořskou výšku,“ řekl Málek s tím, že v úterý již závodníci zařadili do přípravy rychlý trénink. Další absolvují dnes. „Pak už nás čeká zapracování před prvním závodem,“ podotkl Málek.
Během přípravy se reprezentanti drží zdravotně v pořádku, nemoci a drobná nachlazení se jim vyhýbají. „V rámci aklimatizace jsme absolvovali i nějaké silové a rovnoměrné tréninky. Nebyly ani žádné rýmičky, zatím je to dobré. Teď přidáváme těžší tréninky, ale moc už toho nestihneme a ani to není potřeba. Spíše se snažíme vyladit hlavu a tělo,“ řekl Dostál.
Slavnostní zahájení olympijských her se uskuteční v pátek. Zatímco v Miláně bude vlajkonošem hokejista David Pastrnák, v Cortině d'Ampezzo ponese českou vlajku biatlonistka Lucie Charvátová. Olympijské závody odstartují v Anterselvě v neděli smíšenou štafetou.