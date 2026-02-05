Ondřeje Moravce čeká premiérová účast pod pěti kruhy v roli trenéra. Trojnásobný medailista z Her v Soči 2014 věří, že čeští biatlonisté jsou na vrcholnou akci dobře připravení, a má pro své svěřence před startem radu: využijte zaváhání favoritů, která určitě přijdou.
Nejlepší rada na olympiádu? Využít zaváhání favoritů, říká Moravec
Jednačtyřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí reprezentoval jako závodník na čtyřech olympijských hrách. Nejlépe se mu vedlo před dvanácti lety v Soči, kde získal dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Poté, co od minulé sezony posílil tým na pozici trenéra, vyhlíží první olympijskou účast na opačném břehu.
„Možná budu nějakou nervozitu cítit. To je podobné jako u závodníků. Ale když se začne závodit, tak už to, co jsme udělali, zpět vzít nemůžu. Můžu s nimi pracovat jen v té přítomnosti a připravit je mentálně na další závody. Uvidíme, jaký to bude mít průběh,“ uvedl Moravec.
„Nejlepší rada na olympiádu? Využít zaváhání favoritů. To se stoprocentně bude dít. Když se to podaří, tak mají z půlky zaručený úspěch,“ řekl.
Biatlonisté odcestovali do dějiště soutěží v Anterselvě před týdnem, od té doby finišují v italském středisku se závěrečnou přípravou. Olympijské hry slavnostně začnou v pátek, biatlonové závody odstartují v neděli.
Jako první přijde na řadu smíšená štafeta. Na tu se Češi naladili třetím místem v domácí generálce Světového poháru v Novém Městě na Moravě.
„Ten výkon byl velice dobrý. Možná, že tam některé týmy nestartovaly v nejsilnější možné sestavě, ale to nic nemění na tom, že to pro kluky a holky byl před domácími fanoušky neskutečný zážitek, který jim dodá sílu a klid,“ uvedl Moravec.
Také Moravec patřil k důležitým členům smíšených štafet. Před šesti lety se v Anterselvě podílel na bronzu z mistrovství světa. Italské středisko ve výšce kolem 1600 metrů nad mořem Češi dobře znají. Každoročně tam absolvují závody Světového poháru.
„Já a Anterselva? To je historie. Měl jsem tu nějaké dobré závody, ale to místo mi nijak extrémně nesedělo. Ale to se mnou nemá nic společného,“ řekl Moravec. „Za poslední roky to tam známe. Možná to jde i líp, ale víme o tom místě spoustu. V tréninku nás nic moc nepřekvapí,“ podotkl.
Reprezentanti odjeli dříve i kvůli aklimatizaci. „To samozřejmě hraje roli. Proto jsme poslední dva roky strávili ve výšce i ve vyšší nadmořské výšce, což těla potřebují kvůli aklimatizaci, aby se rychleji adaptovali a měli lepší reakce. Když jsme tam závodili my, dělali jsme podobné věci, ale teď jsme v tomhle dál,“ konstatoval Moravec.
Biatlonisté bydlí nedaleko závodního areálu spolu s německou reprezentací. Mají k dispozici i vlastního kuchaře.
„Jsem moc rád, že se nám povedlo sehnat tohle místo. Není jednoduché být nahoře ve stejné výšce nebo u stadionu. Těch ubytovacích kapacit je tam minimum. Jsme na penzionu s německým týmem, ale jiní lidé tam mají zakázaný přístup, což je ideální stav. Pro olympiádu je to hrozně důležité. Vlastní kuchař je ideální v tom, že s tím můžou sportovci pracovat. Máme odborníky na to, abychom měli stravu dobře poskládanou, takže je to plus,“ doplnil Moravec.