Basketbalistky postoupily na OHM do čtvrtfinále

České basketbalistky si na olympijských hrách mládeže v Dakaru zahrají na turnaji 3x3 čtvrtfinále. Lukostřelkyně Anna Kadlecová získala v rozřazovacím kole soutěže jednotlivců 598 bodů a je osmadvacátá. V sobotní vyřazovací části ji čeká Francouzka Aurane Lapougeová. Přímé přenosy z OHM sledujte od 10:00 na ČT sport Plus.
Po úvodní porážce s Egyptem 8-12 zvládl tým basketbalistek ve složení Lucie Pavlíková, Laura Marcolová, Aneta Bohuslavová a Tereza Svatoňová přímý souboj o postup ze skupiny proti Ukrajinkám. Po koši Bohuslavové se tři a půl minuty před koncem dostaly Češky do vedení, které uhájily, a zvítězily 12:10. V nedělním čtvrtfinále se utkají s Číňankami.
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