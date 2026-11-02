V Dakaru proběhl další den soutěží na olympijských hrách v mládeže. Česká výprava se blýskla v sedmičkovém ragby, v němž ženský tým postoupil po výhře nad USA do semifinále. Závodil také plavec Zdeněk Procházka, který dohmátl čtvrtý v závodě na 100 metrů volný způsob.
Ragbistky zvládly během jediného dne dokonce dva týmy soupeřek. Nejprve si poradily se Španělskem, když úřadující mistryně Evropy porazily vůbec poprvé, a to hladce 35:17. Poté vyzvaly rovněž favorizované Američanky.
V dramatickém utkání překvapily znovu, otočily průběh hry a zvítězily 24:21. To znamená postup do semifinále, ve kterém český tým čeká Madagaskar. „Američanky nebyly zase tak dobré, mohly jsme je ‚rozsekat‘ více. Bylo to úžasné,“ řekla členka týmu Zuzana Švábová.
Blízko medaile byl v plaveckém bazénu sedmnáctiletý Zdeněk Procházka. Na obrátce byl třetí, v druhé polovině závodu na 100 metrů volný způsob se o jednu příčku propadl.
K bronzu mu scházelo 38 setin. „Na medaili chybělo trochu vytrvalosti, ke konci mi trochu vytuhly nohy. Je to hořkosladké,“ přiznal Procházka.