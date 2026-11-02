Olympijské hry

SOUHRNRagbistky se v Dakaru vytáhly na americké favoritky. Blízko medaile byl plavec Procházka


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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České ragbistky zazářily na olympijských hrách mládeže
Zdroj: ČT sport

V Dakaru proběhl další den soutěží na olympijských hrách v mládeže. Česká výprava se blýskla v sedmičkovém ragby, v němž ženský tým postoupil po výhře nad USA do semifinále. Závodil také plavec Zdeněk Procházka, který dohmátl čtvrtý v závodě na 100 metrů volný způsob.

Ragbistky zvládly během jediného dne dokonce dva týmy soupeřek. Nejprve si poradily se Španělskem, když úřadující mistryně Evropy porazily vůbec poprvé, a to hladce 35:17. Poté vyzvaly rovněž favorizované Američanky.

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Záznam ragby na olympijských hrách mládeže USA – Česko
Zdroj: ČT sport

V dramatickém utkání překvapily znovu, otočily průběh hry a zvítězily 24:21. To znamená postup do semifinále, ve kterém český tým čeká Madagaskar. „Američanky nebyly zase tak dobré, mohly jsme je ‚rozsekat‘ více. Bylo to úžasné,“ řekla členka týmu Zuzana Švábová.

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Zdeněk Procházka doplaval čtvrtý ve finále olympijských her mládeže
Zdroj: ČT sport

Blízko medaile byl v plaveckém bazénu sedmnáctiletý Zdeněk Procházka. Na obrátce byl třetí, v druhé polovině závodu na 100 metrů volný způsob se o jednu příčku propadl.

K bronzu mu scházelo 38 setin. „Na medaili chybělo trochu vytrvalosti, ke konci mi trochu vytuhly nohy. Je to hořkosladké,“ přiznal Procházka.

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