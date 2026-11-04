Olympijské hry

První medaile z olympiády mládeže. Procházka doplaval až ke zlatu


4. 11. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Zlaté finále Zdeňka Procházky na 50 m volný způsob
Zdroj: ČT sport

Česká výprava dosáhla na první medaili na olympijských hrách mládeže. O zlato se postaral plavec Zdeněk Procházka, který byl nejrychlejší v závodě na 50 m volný způsob.

Sedmnáctiletý závodník klubu Plavecké sporty Kroměříž vyhrál časem 22,54 sekundy suverénně o 45 setin před Jadenem Millsem z Trinidadu a Tobaga.

Procházka, který byl vlajkonošem české výpravy na zahajovacím ceremoniálu spolu se skateboardistkou Laurou Žáčkovou, měl blízko k medaili už na dvojnásobné kraulařské trati. V pondělním závodě obsadil výkonem 50,54 čtvrté místo, od stupňů vítězů ho dělilo 28 setin. Finále plaval i na 100 metrů motýlek, kde skončil sedmý.

„Jsem hrozně rád, že to klaplo, protože po té kraulové stovce jsem si chtěl zlepšit náladu a to se povedlo,“ řekl Procházka. Ovládl už rozplavby. „Šel jsem do toho s tím, že na to mám. Dal jsem do toho všechno a vyšlo to. Podmínky nebyly úplně nejlepší – dvouhodinové cesty na bazén a vedro. Ale zvládl jsem to a jsem za to rád,“ uvedl. Navázal na dvě zlaté a jednu bronzovou medaili největší současné hvězdy českého plavání Barbory Choupenitch (dříve Seemanové) na mládežnické olympiádě v Buenos Aires v roce 2018.

Olympijské hry mládeže v Dakaru začaly o víkendu. Česko reprezentuje 35 sportovců ve věku 14 až 18 let ve 14 odvětvích. Akce potrvá do 13. listopadu.

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