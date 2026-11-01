Olympijské hry

Na OH mládeže se Čechům dařilo v plážovém veslování


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, Olympics.com
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Na OH mládeže v Dakaru uspěla v plážovém veslování Zavadilová
Zdroj: ČT sport

První soutěžní dny za sebou mají Olympijské hry mládeže (YOG) v senegalském Dakaru. Česká výprava si vedla dobře především v plážovém veslování. Ondřej Žižka vybojoval postup do osmifinále a mezi postupující se zařadila také Marie Zavadilová, která se z rozjížďky kvalifikovala ze čtvrtého místa do finálové šestnáctky. Denní souhrn z Olympiády dětí a mládeže sledujte v pondělí od 10:00, přímé přenosy z veslování, plavání, ragby a stolního tenisu nabídne ČT sport a ČT sport Plus.

Stolní tenistka a turnajová třináctka Hanka Kodet zdolala na úvod ve skupině Nigerijku Favour Ojovou 3:1, odpoledne pak podlehla turnajové dvojce Su Tsz Tungové z Hongkongu 0:3. V pondělí česká reprezentantka svede souboj o postup do osmifinále proti Egypťance Yaře Elbadawyové, která vstupuje do turnaje jako nasazená sedmnáctka.

Badmintonista Petr Bříza podlehl Kanaďanovi Shauryovi Gullaiyaovi 0:2, plavec Zdeněk Procházka ve finále na 100 metrů motýlek skončil na předposledním sedmém místě.

Letošní ročník YOG je historický, jde o první olympijskou sportovní akci pořádanou na africkém kontinentu. Českou republiku reprezentuje 35 sportovců ve 14 sportech. Na sobotním slavnostním zahájenínesl českou vlajku Procházka a skateboardistka Laura Žáčková. „Je to pro mne obrovská čest reprezentovat Českou republiky tady a být vlajkonoškou, děkuju moc za to,“ prohlásila.

Kompletní program vysílání Olympijských her mládeže

Sobota 31. října – 19:45 zahajovací ceremoniál

Neděle 1. listopadu – 8:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, veslování

Pondělí 2. listopadu – 10:00 denní souhrn + veslování, plavání, ragby, stolní tenis

Úterý 3. listopadu – 9:45 denní souhrn + ragby, veslování, plavání, stolní tenis

Středa 4. listopadu – 11:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, plavání

Čtvrtek 5. listopadu – 11:00 denní souhrn + triatlon, stolní tenis, plavání, skateboarding, badminton

Pátek 6. listopadu – 10:55 denní souhrn + lukostřelba, basketbal 3x3, plavání

Sobota 7. listopadu – 9:00 denní souhrn + basketbal 3x3, lukostřelba, box

Neděle 8. listopadu – 9:00 denní souhrn + cyklistika, basketbal 3x3, sportovní gymnastika, jachting

Pondělí 9. listopadu – 9:20 denní souhrn + šerm, basketbal 3x3, lukostřelba, sportovní gymnastika

Úterý 10. listopadu – 12:55 denní souhrn + cyklistika, box, jachting, sportovní gymnastika

Středa 11. listopadu – 9:45 denní souhrn + taekwondo, box, jachting

Čtvrtek 12. listopadu – 11:00 denní souhrn + box, jachting

Pátek 13. listopadu – 9:00 denní souhrn

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