Na olympijských hrách mládeže v Dakaru se představili další čeští sportovci. Triatlonista Ondřej Plic obsadil sedmé místo v individuálním závodě. Laura Žáčková postoupila a skončila ve finále skateboardistek šestá. Mládežnickou olympiádu sledujte v přímých přenosech na ČT sport plus.
Na startu triatlonového závodu stálo dvaatřicet závodníků ve věku 16 a 17 let, kdy každou zemi reprezentoval jediný triatlonista. Závodilo se na sprintové distanci, tedy 750 metrů plavání v Atlantském oceánu, dvacet kilometrů na kole a pět kilometrů běhu.
„Bylo to za mě úžasné, závodilo se mi fakt skvěle. Od plavání až po běh to bylo za mě super,“ hodnotil Plic po doběhu. Na kole se držel v první skupině. Ta však na rovinaté trati jela takticky, nikdo nechtěl tahat. „Snažil jsem se udělat pár nástupů, ale na takhle placaté trati se to fakt nedalo. Ve skupině byli všichni silní cyklisti, takže se to rozhodlo až v běhu,“ popsal Plic.
„Pro mě to byla docela nevýhoda, ale aspoň mi zbyly síly na běh a ten jsem na svoje poměry zaběhl slušně,“ dodal. „Skončil jsem sedmý a jsem hrozně spokojený. Mým cílem bylo skončit do top deset, což se povedlo a jsem za to fakt rád,“ řekl Plic.
Horko, které v Senegalu panuje, podle svých slov během závodu nevnímal. „Ta návalová vlna tepla přišla až v cíli, když jsem doběhl. To bylo nejhorší, ale hned jsem se zchladil.“
Na pobyt v Senegalu si mladý triatlonista nemůže stěžovat. „Musím říct, že se mi tady v Africe docela líbí. Lidé jsou přátelští, snaží se pomáhat a jsou milí. Závodní podmínky tady na Saly Beach jsou super,“ uzavřel.
Vlajkonoška české výpravy Laura Žáčková postoupila do finále skateboardistek, když na závěr kvalifikace předvedla nejlepší trik ze všech – heelflip ze schodů. V souboji o medaile už se šestnáctileté skateboardistce z Prahy tolik nedařilo a skončila šestá. Zlato vyhrála Číňanka Ču Jian-ling.