V Madridu vyhrál Antonelli a navýšil vedení v šampionátu

Velkou cenu Španělska formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky osmému vítězství v sezoně upevnil vedení v pořadí mistrovství světa.
Dvacetiletý Antonelli vyhrál s náskokem čtyř sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu a navázal na týden starý triumf z Monzy. Třetí na Madringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
Antonelli vede šampionát s náskokem 81 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který obsadil páté místo. Třetí je Lewis Hamilton z Ferrari, jenž kvůli technickým problémům závod nedokončil.
Z prvního místa odstartoval Norris a po dvou neúspěšných útocích Antonelliho z druhé příčky bez problémů držel vedení. Jenže v 15. kole byl vyhlášen virtuální safety car a loňský šampion jako jediný z favoritů nestihl zajet do boxů.
Norris se do nich dostal až v následujícím kole, navíc se v depu zdržel kvůli potížím s výměnou pravé přední gumy a propadl se až na páté místo. Do čela se posunul Charles Leclerc z Ferrari.
Monacký jezdec však v závěru ještě musel na povinnou výměnu gum a na první místo se dostal Antonelli. Lídr šampionátu v nezáživném zbytku závodu vedení bez potíží udržel. Okruh kombinující městské úseky s tradiční tratí moc míst k předjíždění nenabízí.
Zvítězit měl Lando, řekl Antonelli
„Byl to těžký závod, zejména co se týče práce s pneumatikami. Výhru ale moc neprožívám, protože si myslím, že dnes měl zvítězit Lando. Ale je to tak, jak to je, a úspěch samozřejmě beru,“ řekl Antonelli.
„Virtuální safety car vyhlásili až poté, co jsem minul vjezd do boxů. Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat,“ uvedl Norris. „Dnes nám to proklouzlo mezi prsty. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili, ale prostě jsme neměli štěstí. Ale i to k závodům patří,“ dodal.
Pro Hamiltona skončil závod už v sedmém kole. Sedminásobný mistr světa krátce po startu začal mít problémy s brzdami a postupně se pořadím propadl až na poslední místo, ze kterého zajel do boxů a odstoupil.
Výsledky Velké ceny Španělska formule 1
Výsledky Velké ceny Španělska formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:34:23,754, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,351, 3. Norris (Brit./McLaren) -5,089, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -29,116, 5. Russell (Brit./Mercedes) -29,829, 6. Lawson (N. Zél./Red Bull) -1:26,746.
Průběžné pořadí MS (po 14 z 23 závodů): 1. Antonelli 292, 2. Russell 211, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) 191, 4. Norris 186, 5. Leclerc 167, 6. Verstappen 145.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 503, 2. Ferrari 358, 3. McLaren 306, 4. Red Bull 230, 5. Racing Bulls 77, 6. Alpine 68.
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