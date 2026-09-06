Antonelli vyhrál na Monze jako první Ital po šedesáti letech

Velkou cenu Itálie vyhrál po startu z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu a závod v Monze ovládl jako první domácí pilot od roku 1966. Druhý byl jeho týmový kolega George Russell, třetí Max Verstappen z Red Bullu.
Antonelli předvedl druhý největší vítězný comeback v historii šampionátu. Rekordmanem je John Watson z McLarenu, jenž v roce 1983 ovládl Velkou cenu USA po startu z posledního 22. místa.
Dvacetiletý Antonelli, který v Monze navázal na triumf Ludovica Scarfiottiho z roku 1966, ovládl sedmý závod v sezoně a v průběžném pořadí navýšil náskok před druhým Russellem na 66 bodů.
„Neuvěřitelné, prostě neuvěřitelné. Takový konec jsem si nedokázal ani představit,“ řekl Antonelli. „Mám obrovskou radost, je to splněný sen, prostě neskutečný den,“ přidal.
Antonelli v sobotní kvalifikaci obsadil sedmé místo, ale po trestu za nepovolenou výměnu motoru klesl na roštu až na 19. příčku. Na konci druhého kola, kdy závod na asi 40 minut přerušila nehoda Charlese Leclerca z Ferrari, už byl ale třináctý.
Leclerc při výjezdu z poslední zatáčky před startovní rovinkou dostal smyk a ve velké rychlosti narazil bokem do bariéry. Vůz okamžitě opustil sám bez pomoci a i do lékařského vozu poté odešel po svých.
Po restartu Antonelli pokračoval ve stíhací jízdě a v 18. kole se poprvé dostal do vedení před Russella. S týmovým kolegou poté svedl několik soubojů a opakovaně se v čele vystřídali, ale poslední slovo měl lídr šampionátu.
Ve 28. kole při virtuálním safety caru zajel z druhého místa do boxů pro nové gumy, zatímco vedoucí Russell zůstal na trati. Antonelli se vrátil šestý, ale ve 37. kole už byl opět druhý. Dvě kola před koncem se dostal na první místo a už nedal týmovému kolegovi šanci.
„Po restartu jsem cítil, že mám šanci na vítězství. Začínal jsem pomalu věřit,“ uvedl Antonelli. „Já ke konci zajel do boxů, on ne a měl pak problémy s gumami. Já naopak mohl nasadit tempo,“ dodal.
Nepovedený závod domácího Ferrari završil Lewis Hamilton na šesté příčce. Sedminásobný mistr světa na třetím místě průběžné klasifikace ztrácí na Antonelliho deset závodů před koncem sezony 76 bodů.
Obhájce titulu Lando Norris z McLarenu dnes dojel čtvrtý. Pierre Gasly z Alpine po premiérovém startu z pole position v kariéře přišel o vedení už ve druhém kole a nakonec obsadil sedmou pozici.
Výsledky Velké ceny Itálie formule 1
Výsledky Velké ceny Itálie formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:51:15,281, 2. Russell (Brit./Mercedes) -3,857, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,718, 4. Norris (Brit./McLaren) -19,056, 5. Piastri (Austr./McLaren) -19,253, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -24,655.
Průběžné pořadí MS (po 13 z 23 závodů): 1. Antonelli 267, 2. Russell 201, 3. Hamilton 191, 4. Norris 171, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 155, 6. Verstappen 127.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 468, 2. Ferrari 346, 3. McLaren 287, 4. Red Bull 204, 5. Racing Bulls 75, 6. Alpine 62.