Alpine zaskočil favority. Gasly si v Monze vyjel premiérovou pole position kariéry

Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Itálie formule 1 překvapivě vyhrál Pierre Gasly ze stáje Alpine a připsal si první pole position v kariéře. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí byl Oscar Piastri z McLarenu.
Gasly rozhodl v závěrečném kole a vyhrál s náskokem šesti setin před Russellem. Nejlepším kvalifikačním výsledkem francouzského pilota dosud bylo druhé místo z Velké ceny Kataru v roce 2021.
Třicetiletý Gasly si tak alespoň částečně spravil náladu poté, co v pátek z rozhodnutí odvolacího soudu Mezinárodní automobilové federace FIA přišel o třetí místo v červnovém závodu v Monaku.
Gasly současně potvrdil, že Monza je jeho oblíbenou tratí. V „Chrámu rychlosti“, jak se okruhu přezdívá, před šesti lety ještě v barvách stáje AlphaTauri dosáhl na jediné dosavadní vítězství v kariéře.
„Věděl jsem, že jsem zajel dobré kolo, ale tohle je neuvěřitelné. Devět let jsem na to čekal,“ řekl Gasly. „Asi je tu něco zvláštního, když jsem tady vyhrál první závod a teď i kvalifikaci,“ dodal.
Vedle Gaslyho se do první řady postaví Russell. Britský pilot tak má ideální pozici, aby snížil svou ztrátu v průběžném pořadí šampionátu, ve kterém je druhý s mankem 59 bodů na týmového kolegu Kimiho Antonelliho.
„Shodou okolností jsem před kvalifikací hrál s Pierrem šachy a porazil mě. Tak jsem si řekl, že mu to oplatím v kvalifikaci. Jenže on mě porazil znovu,“ uvedl Russell. „Jsem zklamaný, že jsem nevyhrál. Ale Pierre a Alpine jsou ve formě a zasloužili si to,“ řekl.
Italský jezdec skončil v kvalifikaci sedmý, ale po nepovolené výměně motoru odstartuje až z 20. pozice. Za ním budou už jen Liam Lawson z Red Bullu a Alexander Albon z Williamsu, kteří byli rovněž potrestáni za výměnu komponent.
„Dneska byla moje role jasná, pomáhal jsem Georgovi. Tým mě o to požádal a já se snažil udělat maximum,“ řekl Antonelli. „Zítra musíme ustát dvě úvodní šikany a pak co nejrychleji dojet ty nejlepší,“ dodal.
Piastri na třetí příčce za Gaslym zaostal o 18 setin, za ním se seřadili jezdci Ferrari. Čtvrtý byl Charles Leclerc, pátý sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který stejně jako Russell na Antonelliho v šampionátu ztrácí 59 bodů.
Čtyřnásobný šampion a loňský vítěz z Monzy Max Verstappen z Red Bullu v kvalifikaci skončil šestý. Až devátý byl obhájce titulu Lando Norris z McLarenu, díky Antonelliho penalizaci však odstartuje z osmé pozice.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Itálie formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Itálie formule 1
1. Gasly (Fr./Alpine) 1:21,786, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,060, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,180, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,218, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,225, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,284.