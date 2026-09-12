Premiérovou kvalifikaci na Madringu vyhrál Norris

Kvalifikaci na Velkou cenu Španělska formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Druhý byl na novém okruhu Madring lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, třetí Max Verstappen z Red Bullu.
Norris si pro třetí pole position v sezoně dojel s náskokem 11 tisícin sekundy. Start z prvního místa si zajistil navzdory problémům s převodovkou, kvůli kterým ve druhém pátečním tréninku neodjel ani jedno kolo.
„Jsem v šoku a překvapený. Myslím, že to bylo jedno z nejlepších kol, jaké jsem kdy v kariéře zajel,“ řekl šestadvacetiletý Norris, který se na trati dlouho trápil, pak však všechny v posledním kole zaskočil.
„Bylo to jedno z těch kol, kdy se prostě všechno sešlo. Vy se pak jen v cíli podíváte na čas a řeknete: Sakra, tak to se povedlo,“ dodal Norris, který navázal na kvalifikační úspěchy ze závodů v Maďarsku a Nizozemsku.
Oba starty z čela Norris proměnil ve vítězství a v průběžném pořadí mu patří se 171 body čtvrté místo. Na první příčce je Antonelli (267), druhý je jeho kolega z Mercedesu George Russell (201), který byl dnes šestý, třetí příčku příběžného pořadí drží Lewis Hamilton (191).
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Španělska formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Španělska formule 1
1. Norris (Brit./McLaren) 1:31,824, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,011, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,140, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,189, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,195, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,325.