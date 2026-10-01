Solberg boj o titul nevzdává, Italskou rallye rozjel nejlépe

Oliver Solberg vyhrál úvodní diváckou rychlostní zkoušku Italské rallye, v níž se o víkendu rozhodne o novém světovém šampionovi. Na dvoukilometrové trati porazil švédský jezdec o osm desetin sekundy dalšího jezdce Toyoty Francouze Sébastiena Ogiera. Třetí skončil se ztrátou 1,1 sekundy lídr mistrovství světa Brit Elfyn Evans s další toyotou.
Solberg vstoupil do posledního dílu sezony jako třetí muž seriálu se ztrátou 21 bodů na Evanse. Šanci na titul má ještě Fin Sami Pajari, který na druhém místě hodnocení šampionátu zaostává za Britem o 17 bodů.
Syn norského mistra světa z roku 2003 Pettera Solberga vyhrál předchozí Chilskou rallye a také na Sardinii potvrzuje svou rychlost. „Cíl je prostý, ale jeho dosažení už tak snadné není. Potřebuji získat 35 bodů. Udělám pro to maximum a budu se snažit vyhnout problémům,“ řekl Solberg po první ze 17 rychlostních zkoušek, které jezdci absolvují do neděle.
Devítinásobný světový šampion Ogier si připsal 214. start v mistrovství světa, čímž překonal rekord, o který se dosud dělil s Finem Jarim-Mattim Latvalou. „Je to dobrý začátek, ale zítra to bude úplně jiné, bude to o hodně víc klouzat. Snad nás moc nepotrápí prach,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Francouz, který obhajuje v Italské rallye vítězství.
V pátek je na programu šest měřených úseků.
Ford bude mít od roku 2028 znovu tovární tým
Automobilka Ford bude mít od roku 2028 znovu tovární tým v mistrovství světa v rallye, z kterého se stáhla před 14 lety. V roce 2029 se chystá představit zcela nový závodní speciál.
Ford v prohlášení uvedl, že hodlá navázat na 50 let úspěchů v rallye. V posledních letech značku ve světovém šampionátu zastupuje pouze soukromý tým M-Sport.
„Jsme nadšeni, že znovu přivítáme Ford jako plnohodnotný tovární tým, a těšíme se na novou společnou kapitolu,“ uvedl generální ředitel promotéra šampionátu WRC Éric Boullier. „Rozhodnutí Fordu vrátit se je fantastickou zprávou. Tahle značka má v rallye mimořádnou historii a byla součástí i těch nejvýznamnějších okamžiků tohoto sportu,“ dodal.
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