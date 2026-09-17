Napětí na Blízkém východě zhatilo další sportovní podnik, Saúdská rallye se nepojede

Kvůli situaci na Blízkém východě se nebude konat listopadová Saúdská rallye, která měla být závěrečným 14. dílem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Šampionát tak vyvrcholí v říjnu na Sardinii.
Saúdská rallye s centrem v Džiddě se měla jet 11. až 14. listopadu a stejně jako loni měla být závěrečnou soutěží sezony. Nakonec však byla podle očekávání pro letošek zrušena. „Navzdory veškeré snaze neumožňuje současná nejistota v regionu a s ní související logistické problémy, aby se v roce 2026 Rally Saudi Arabia konala,“ uvedla v prohlášení na webu FIA.
Poslední rallye šampionátu se tak pojede 1. až 4. října na Sardinii, kde se rozhodne o novém mistru světa. Po dvanácti dílech je na tom nejlépe Brit Elfyn Evans, jenž vede o 17 bodů před finským kolegou z Toyoty Samim Pajarim. Teoretickou šanci na titul má také další jezdec Toyoty a vítěz předchozí Chilské rallye Oliver Solberg ze Švédska, jenž na třetím místě ztrácí 21 bodů. Během rallye může jezdec získat maximálně 35 bodů.