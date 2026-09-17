Motorsport

Napětí na Blízkém východě zhatilo další sportovní podnik, Saúdská rallye se nepojede


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, WRC - FIA World Rally Championship

Kvůli situaci na Blízkém východě se nebude konat listopadová Saúdská rallye, která měla být závěrečným 14. dílem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Šampionát tak vyvrcholí v říjnu na Sardinii.

Saúdská rallye s centrem v Džiddě se měla jet 11. až 14. listopadu a stejně jako loni měla být závěrečnou soutěží sezony. Nakonec však byla podle očekávání pro letošek zrušena. „Navzdory veškeré snaze neumožňuje současná nejistota v regionu a s ní související logistické problémy, aby se v roce 2026 Rally Saudi Arabia konala,“ uvedla v prohlášení na webu FIA.

Poslední rallye šampionátu se tak pojede 1. až 4. října na Sardinii, kde se rozhodne o novém mistru světa. Po dvanácti dílech je na tom nejlépe Brit Elfyn Evans, jenž vede o 17 bodů před finským kolegou z Toyoty Samim Pajarim. Teoretickou šanci na titul má také další jezdec Toyoty a vítěz předchozí Chilské rallye Oliver Solberg ze Švédska, jenž na třetím místě ztrácí 21 bodů. Během rallye může jezdec získat maximálně 35 bodů.

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