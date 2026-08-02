Pajari z týmu Toyota využil chyb soupeřů a vyhrál domácí Finskou rallye

Sami Pajari z Toyoty vyhrál domácí Finskou rallye a po druhém vítězství za sebou se posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Čtyři soutěže před koncem sezony ztrácí finský jezdec 30 bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse z Británie, jenž na rychlých šotolinových tratích v okolí Jyvaskylä skončil třetí.
Čtyřiadvacetiletý Pajari před dvěma týdny v Estonsku triumfoval poprvé v kariéře ve WRC a na domácí půdě nyní na triumf navázal. Do vedení se rodák z Lahti dostal v předposlední sobotní rychlostní zkoušce po nehodě dalšího jezdce Toyoty Sébastiena Ogiera.
Francouzský mistr světa skončil po havárii v lese a společně s navigátorem Julienem Ingrassiou museli strávit noc v nemocnici na pozorování a v rallye už nepokračovali. Podle dřívějšího prohlášení týmu ani jeden z nich neutrpěl vážné zranění.
„Nemám slov. Vyhrát v Estonsku bylo opravdu skvělé, ale domácí vítězství je vždycky něco mimořádného. Finové to tady neměli pokaždé jednoduché, ale zvládli jsme to. Velké díky týmu a všem fanouškům, byli úžasní,“ uvedl vítěz.
Pajari ve Finsku vyhrál šest rychlostních zkoušek a zvítězil s pohodlným náskokem 45 sekund před Švédem Oliverem Solbergem. Evans zaostal za vítězem 1:19,5 minuty. Nejlepší z jezdců konkurenčního týmu Hyundai Andrien Fourmaux z Francie byl čtvrtý.
Pajari ve Finsku vyhrál šest rychlostních zkoušek a zvítězil s pohodlným náskokem 45 sekund před Švédem Oliverem Solbergem. Evans zaostal za vítězem 1:19,5 minuty. Nejlepší z jezdců konkurenčního týmu Hyundai Andrien Fourmaux z Francie byl čtvrtý.
Na druhém místě pořadí MS vystřídal Pajari pilota Toyoty Takamota Kacutu, jenž i kvůli jezdecké chybě a nárazu do stromu v závěrečné power stage dojel šestý.
Čech Martin Prokop ve Škodě Fabia, jenž se věnuje převážně dálkovým rallye a v MS startoval podruhé v sezoně, obsadil 25. místo. Červnovou Akropolis rallye nedokončil. Šampionát bude po měsíční pauze pokračovat koncem srpna v Paraguayi.
Výsledky Finské rallye:
Výsledky Finské rallye:
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:27:58,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -26,7, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:19,5, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:35,9, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3:52,5, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -4:18,2, ...25. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS) -17:08,1.
Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 soutěží): 1. Evans 201, 2. Pajari 171, 3. Kacuta 160, 4. Solberg 156, 5. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 139, 6. Fourmaux 129.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 514, 2. Hyundai 340, 3. Toyota II 184, 4. M-Sport Ford 130.