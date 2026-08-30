Motorsport

Pajari vyhrál v MS třetí rallye za sebou, nejrychlejší byl i v Paraguayi


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fin Sami Pajari vyhrál Paraguayskou rallye a v mistrovství světa si připsal třetí vítězství za sebou. Pilot Toyoty měl v součtu časů rychlostních zkoušek náskok 25,8 sekundy před Novozélanďanem Haydenem Paddonem z konkurenčního týmu Hyundai. Lídr šampionátu Elfyn Evans dojel čtvrtý a průběžné pořadí vede o 20 bodů před Pajarim.

Čtyřiadvacetiletý Pajari vyhrál červencovou rallye v Estonsku a začátkem srpna triumfoval na domácí půdě ve Finsku. V Paraguayi dovršil hattrick.

„Nebyla to snadná rallye, pro jezdce ani pro tým. A postavit tak spolehlivý vůz je klíčem k úspěchu. Takže jsem na to opravdu hrdý a opravdu šťastný. Stále se snažíme v šampionátu podat co nejlepší výkon, to se momentálně docela daří, takže máme radost,“ uvedl na webu WRC.

Třetí dojel Francouz Adrien Fourmaux z Hyundaie, Evanse předčil o pět sekund. Loňské vítězství v Paraguayi neobhájil úřadující mistr světa Sébastien Ogier.

Francouz nedokončil páteční etapu kvůli zlomenému ramenu zavěšení své toyoty a soutěž dokončil s velkou ztrátou. Nedělní výkony mu nicméně vynesly devět bodů.

Po Paraguayi zbývají v letošním kalendáři WRC ještě tři rallye. Nejbližší soutěž se pojede za dva týdny v Chile.

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