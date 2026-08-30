Pajari vyhrál v MS třetí rallye za sebou, nejrychlejší byl i v Paraguayi

Fin Sami Pajari vyhrál Paraguayskou rallye a v mistrovství světa si připsal třetí vítězství za sebou. Pilot Toyoty měl v součtu časů rychlostních zkoušek náskok 25,8 sekundy před Novozélanďanem Haydenem Paddonem z konkurenčního týmu Hyundai. Lídr šampionátu Elfyn Evans dojel čtvrtý a průběžné pořadí vede o 20 bodů před Pajarim.
Čtyřiadvacetiletý Pajari vyhrál červencovou rallye v Estonsku a začátkem srpna triumfoval na domácí půdě ve Finsku. V Paraguayi dovršil hattrick.
„Nebyla to snadná rallye, pro jezdce ani pro tým. A postavit tak spolehlivý vůz je klíčem k úspěchu. Takže jsem na to opravdu hrdý a opravdu šťastný. Stále se snažíme v šampionátu podat co nejlepší výkon, to se momentálně docela daří, takže máme radost,“ uvedl na webu WRC.
Třetí dojel Francouz Adrien Fourmaux z Hyundaie, Evanse předčil o pět sekund. Loňské vítězství v Paraguayi neobhájil úřadující mistr světa Sébastien Ogier.
Francouz nedokončil páteční etapu kvůli zlomenému ramenu zavěšení své toyoty a soutěž dokončil s velkou ztrátou. Nedělní výkony mu nicméně vynesly devět bodů.
Po Paraguayi zbývají v letošním kalendáři WRC ještě tři rallye. Nejbližší soutěž se pojede za dva týdny v Chile.