Motorsport

Solberg útočí v Chilské rallye na druhé vítězství v sezoně


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Do závěrečné etapy Chilské rallye jde z prvního místa švédský pilot Oliver Solberg, jenž má v čele zhruba dvacetisekundový náskok před týmovými kolegy z Toyoty Elfynem Evansem a Sébastienem Ogierem. V neděli se na šotolinových tratích pojedou poslední čtyři rychlostní zkoušky, power stage startuje v 18:15 SELČ.

Solberg vede po dvanácti měřených testech o 19,1 sekundy před lídrem mistrovství světa Evansem. Za Britem je třetí s odstupem 1,3 sekundy loňský vítěz soutěže a mistr světa Ogier. Zkušený Francouz už je nicméně bez reálné šance na obhajobu titulu.

„Máme náskok, což je příjemné. V neděli do toho dám všechno,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Solberg. Syn norského mistra světa z roku 2003 Pettera Solberga útočí na třetí vítězství ve WRC v kariéře a druhé letošní po zahajovací Rallye Monte Carlo.

Na čtvrtém místě je s půlminutovou ztrátou nejlepší z jezdců konkurenční stáje Hyundai Adrien Fourmaux z Francie. Jeho týmový kolega Thierry Neuville šel se svým i20 při nehodě několikrát přes střechu, vůz naprosto zničil a z rallye odstoupil. Z havárie belgický pilot i jeho spolujezdec Martijn Wydaeghe vyvázli bez zranění.

Na čtvrté vítězství za sebou téměř jistě nedosáhne druhý muž MS Sami Pajari, jenž v Toyotě Yaris ztrácí na pátém místě už minutu a čtvrt. Evans tak má šanci zvýšit před finským kolegou a rivalem náskok, jenž před startem Chilské rallye činil 20 bodů. Třetí Solberg už má v celkovém hodnocení větší odstup.

Do konce sezony zbývají oficiálně tři soutěže. Plánované listopadové finále v Saúdské Arábii je ale ohroženo kvůli cestovním omezením na Středním východě.

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