Bezpečnostní situace vyhnala Dakar od Saúdů do Evropy a Afriky

Rallye Dakar se z bezpečnostních důvodů přesune ze Saúdské Arábie do Evropy a Afriky a pojede se v Portugalsku a Maroku. Start 49. ročníku slavné soutěže bude 9. ledna v Loulé-Faro, cíl 23. ledna v Marrákeši. V portugalském regionu Algarve bude prolog a první etapa, pak se konvoj přesune do Maroka na zbývajících 11 etap.
Pro jubilejní 50. ročník pořadatelská agentura A.S.O. počítá s tím, že se rallye bude moci vrátit do Saúdské Arábie.
Zemi původního dějiště v současnosti ohrožují útoky jemenských povstalců z řad hútíů, které v minulých týdnech ochromily provoz mezinárodního letiště v Rijádu a vyžádaly si několik lidských životů. Původně se měl Dakar 2027 konat od 1. do 15. ledna.
„Vzhledem k náročné situaci, která si pro ročník 2027 vyžádala výjimečné přesunutí dějiště, těží Rallye Dakar z určité formy solidarity, pramenící z její historie. Týká se to zejména Portugalska a Maroka, které souhlasily, že pro tuto událost opět otevřou svá území,“ uvedli organizátoři na webu.
Servisní park pro účastníky se v Loulé-Faro otevře 5. ledna, pak budou další tři dny probíhat administrativní a technické přejímky. Po prologu a prvním ostrém testu se konvoj během noční plavby přes Středozemní moře přesune do Nadoru. „Maroko má s pořádáním mezinárodních akcí bohaté zkušenosti a bude tak moci podpořit Dakar při zvládání nové organizační výzvy v omezeném časovém rámci,“ dodala pořadatelská agentura A.S.O.
Trasa rallye vedla od premiéry v roce 1979 z Paříže do Dakaru, od 90. let začaly různé obměny. V roce 2008 byl 30. ročník kvůli hrozbě teroristických útoků na africkém území zrušen a od následujícího roku se konal v Jižní Americe. V Saúdské Arábii se uskutečnilo posledních sedm ročníků, do Afriky se soutěž vrátí po 20 letech.
Tradičně se Dakaru účastní řada Čechů v kategoriích kamionů, automobilů i motocyklů. Rekordmanem mezi nimi je šestinásobný král řidičů kamionů Karel Loprais, dvakrát ho pak napodobil Martin Macík. Už jedenáctkrát Dakar absolvoval automobilový jezdec Martin Prokop.
„Závod se zastaví v šesti různých bivacích podél trasy dlouhé 7824 km, včetně 4341 km rychlostních zkoušek. Všechny ingredience závodu budou zachovány. Ředitel závodu David Castera ohlašuje ‚nekompromisní‘ Dakar,“ napsal na facebooku Prokop, jehož maximem je páté místo z roku 2024.
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