Martin Macík nedosáhl na Rallye Dakar na třetí triumf mezi kamiony v řadě, přesto se z legendární soutěže vrátil spokojený. Radost mu udělaly výsledky devíti kamionů, které pro Dakar připravil tým MM Technology řízený jeho otcem Martinem Macíkem starším. Macík obsadil čtvrté místo.
Chtěli jsme vítězný hattrick, ale i tak máme za sebou úspěšný Dakar, řekl Macík
„Máme za sebou úspěšný Dakar. Samozřejmě jsme chtěli útočit na (vítězný) hattrick, což se nám nepodařilo. Opět se potvrdilo, že Dakar nepromíjí,“ řekl Macík. O šanci na další triumf ho připravily technické problémy v 9. etapě, které byly důsledkem kolize s Alešem Lopraisem v dunách o den dříve.
Macík pět etap před koncem rallye ztratil téměř čtyři hodiny, za vítězným Litevcem Vaidotasem Žalou nakonec zaostal o čtyři hodiny a 36 minut. „Poté jsme přepnuli. Věděli jsme, že nevyhrajeme, a přáli jsme si, aby uspěl Mitchel, kterému jsme se snažili pomoct,“ řekl Macík. Nizozemec Mitchel van den Brink ale také zaváhal a skončil třetí.
Šest kamionů MM Technology v Top 9
Spokojen mohl být s tím, že z devíti kamionů, který sedlčanský tým MM Technology pro Dakar připravil, jich do cíle dorazilo osm. „A šest jich bylo v Top 9. Klienti si jízdu s našimi kamiony užívali, což se potvrdilo při setkání s posádkami na konci rallye,“ uvedl. Do cíle nedojel jen Nizozemec William de Groot, který měl nehodu a zranil se.
Majitel týmu Martin Macík starší ocenil práci organizátora rallye, společnosti A.S.O. „Za 25 let, co jsme na Dakaru, mám poprvé pocit, že organizace byla top. Myslím si, že odvedli maximum, jak může rallye vypadat. Vše bylo perfektně poskládané, únava pro všechny lidi v týmu byla snesitelná,“ řekl Macík starší. Tradičně získal spoustu informací, jak ve vývoji kamionů pokračovat. „Osobně mám velkou radost z toho, že žádný náš kamion neskončil na technický problém,“ dodal.