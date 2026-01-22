Aleš Loprais se ze Saúdské Arábie vrátil jako druhý nejlepší závodník z kategorie kamionů. Po závodu hovořil o spokojenosti s letošním výkonem i výhledech na příští roky. Zlatu se prý blíží.
Vidím krásné zlaté světlo v dakarském tunelu, přemítá Loprais
Vítězství rodákovi z Olomouce těsně uniklo. Z premiérového triumfu se radoval Litevec Vaidotas Žala, který nakonec porazil Lopraise o více než dvacet minut. Vítěz předchozích dvou ročníků Martin Macík skončil čtvrtý. „Náš letošní start hodnotím jednoznačně pozitivně. Byl to jeden z nejtěžších Dakarů, co jsem absolvoval,“ řekl Loprais.
Spolehnout se mohl na navigátora Davida Křípala a mechanika Jiřího Strosse. „Musím vyzdvihnout posádku, v níž byla úžasná atmosféra. Připsali jsme si pět vyhraných etap a měli jsme na to, abychom jich ovládli ještě víc. Na druhou stranu nastaly i problémy, kvůli nimž jsme nemuseli vůbec dojet. Proto jsem vděčný za to, jak to dopadlo. Máme krásnou rychlost a pohodu v kabině. Na tom se dá stavět,“ uvedl synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise.
Při devatenácté účasti na slavné rallye se pilot Iveca prosadil celkově počtvrté a potřetí v řadě na pomyslné stupně vítězů, na triumf ale stále čeká. Loni byl Aleš Loprais třetí, předloni druhý. „Za rok pojedeme zase, což je u mě dost výjimečné. Většinou jsem dříve hned po dojetí do cíle říkal, že víckrát už ne. Teď ale vidím krásné zlaté světlo na konci dakarského tunelu. A to světlo je dost intenzivní,“ řekl s úsměvem.
Ujistil, že jednoznačně šel za vítězstvím, ale narazil na řadu technických problémů. „Rychlost určitě máme, ale momentů, kdy auto stálo a nejelo, jsme měli více než konkurence a museli jsme to pak dohánět. Nejkritičtější situace nastala při ovládání převodovky, když nešlo zařadit. Včetně penalizace za pozdní start jsme kvůli tomu ztratili celkem hodinu. Tam mi bylo nejhůř, protože jsme byli blízko k nenastoupení do další etapy čili odstoupení ze závodu. Zaplaťpánbůh se tak nestalo. Stahovali jsme a vykřesali z toho maximum,“ popsal Loprais.
Svému kamionu říká Červený drak. „Dráček se teď musí řádně repasovat, asi 85 procent součástek vyměníme. Vždycky je co zlepšovat, ale funguje výborně. Dakar se neustále vyrovnává, je třeba vyladit koordinaci nebo detaily, které často až neuvěřitelně rozhodují,“ poznamenal.