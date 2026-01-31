Lyžování a snowboarding

Zimní sezona na ČT sport. Ledecká byla desátá v super-G v Crans Montaně


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Zimní vysílání ČT sport
Zdroj: ČT sport

Vysílání zimních sportů na ČT sport nekončí. V posledním závodu před olympijskými hrami obsadila Ester Ledecká 10. místo v super-G v Crans Montaně. Vyhrála švýcarská lyžařka Malorie Blancová. Závodí i biatlonisté na evropském šampionátu v norském Sjusjöenu, na programu je také skikros, paralelní obří slalom snowboardistů nebo skoky na lyžích. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

  • 13:37
    Hokej Krátké

    Hokejový útočník Adam Kubík byl vyměněný z Českých Budějovic do Plzně, opačným směrem míří slovenský reprezentant Adrián Holešinský

  • 13:33
    Snowboarding Krátké

    Zuzana Maděrová vypadla v paralelním obřím slalomu v Rogle ve čtvrtfinále, kde nestačila na Japonku Cubaki Mikiovou.

  • 12:39
    Lyžování Krátké

    V posledním závodu před olympijskými hrami obsadila Ester Ledecká 10. místo v super-G v Crans Montaně. Vyhrála švýcarská lyžařka Malorie Blancová.

    Jízda Ester Ledecké v super-G v Crans Montaně
    Zdroj: ČT sport
Ledecká se naladila na olympiádu desátým místem

Lyžařky čeká superobří slalom na olympiádě 12. února v Bormiu. Generálka vyšla nejlépe k radosti domácích fanoušků Blancové, jež byla na pódiu v SP dosud jedinkrát, loni v lednu při stříbrném sjezdu v St. Antonu. V Crans Montaně byla o 18 setin pomalejší vedoucí žena disciplíny Italka Sofia Goggiaová, třetí skončila Američanka Breezy Johnsonová.

Po pátečním zrušeném sjezdu po pádu několika závodnic a zhoršené viditelnosti se lyžařky dočkaly. Ledecká ztrácela po startu od začátku, druhou polovinu ale projela výrazně lépe a ve srovnání se soupeřkami, které jely před ní, jí vyšel nejlépe čtvrtý sektor. Nakonec uzavřela elitní desítku, počtvrté během této zimy.

Jízda Ester Ledecké v super-G v Crans Montaně
Zdroj: ČT sport

Před dvěma týdny Ledecká vybojovala třetí místo v Tarvisiu, což byly její první stupně vítězů v sezoně a celkově dvanácté v pohárové kariéře mezi lyžařkami v obou rychlostních disciplínách.

Generálku na olympiádu vynechala americká favoritka Lindsey Vonnová. Při pátečním pádu si poranila levé koleno a dnes se na start nepostavila. Fanouškům na instagramu jednačtyřicetiletá Američanka vzkázala, že olympijský sen pro ni neskončil.

Jízda Malorie Blancové v super-G v Crans Montaně
Zdroj: ČT sport

Mareček se blýskl devátým místem ve stíhačce na ME

Stíhací závod biatlonistů na mistrovství Evropy v norském Sjusjöenu vyhrál domácí reprezentant Isak Leknes Frey. Druhý skončil Němec Leonhard Pfund a třetí jeho krajan Simon Kaiser. Z českých závodníků zaznamenal nejlepší umístění devátý Jonáš Mareček. 

Mareček se blýskl na ME devátým místem ve stíhačce, zvítězil Nor Frey

31. 1. 2026

Mareček se blýskl na ME devátým místem ve stíhačce, zvítězil Nor Frey

Program vysílání zimních sportů

12:25 Freestyle lyžování: SP Val di Fassa – skikros

13:00 Snowboarding: SP Rogla – paralelní obří slalom

13:10 Skoky na lyžích: SP Willingen – velký můstek žen

13:25 Biatlon: ME Sjusjöen – stíhačka žen

15:55 Skoky na lyžích: SP Willingen – velký můstek mužů

