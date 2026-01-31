Vysílání zimních sportů na ČT sport nekončí. V posledním závodu před olympijskými hrami obsadila Ester Ledecká 10. místo v super-G v Crans Montaně. Vyhrála švýcarská lyžařka Malorie Blancová. Závodí i biatlonisté na evropském šampionátu v norském Sjusjöenu, na programu je také skikros, paralelní obří slalom snowboardistů nebo skoky na lyžích. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Ledecká se naladila na olympiádu desátým místem
Lyžařky čeká superobří slalom na olympiádě 12. února v Bormiu. Generálka vyšla nejlépe k radosti domácích fanoušků Blancové, jež byla na pódiu v SP dosud jedinkrát, loni v lednu při stříbrném sjezdu v St. Antonu. V Crans Montaně byla o 18 setin pomalejší vedoucí žena disciplíny Italka Sofia Goggiaová, třetí skončila Američanka Breezy Johnsonová.
Po pátečním zrušeném sjezdu po pádu několika závodnic a zhoršené viditelnosti se lyžařky dočkaly. Ledecká ztrácela po startu od začátku, druhou polovinu ale projela výrazně lépe a ve srovnání se soupeřkami, které jely před ní, jí vyšel nejlépe čtvrtý sektor. Nakonec uzavřela elitní desítku, počtvrté během této zimy.
Před dvěma týdny Ledecká vybojovala třetí místo v Tarvisiu, což byly její první stupně vítězů v sezoně a celkově dvanácté v pohárové kariéře mezi lyžařkami v obou rychlostních disciplínách.
Generálku na olympiádu vynechala americká favoritka Lindsey Vonnová. Při pátečním pádu si poranila levé koleno a dnes se na start nepostavila. Fanouškům na instagramu jednačtyřicetiletá Američanka vzkázala, že olympijský sen pro ni neskončil.
Mareček se blýskl devátým místem ve stíhačce na ME
Stíhací závod biatlonistů na mistrovství Evropy v norském Sjusjöenu vyhrál domácí reprezentant Isak Leknes Frey. Druhý skončil Němec Leonhard Pfund a třetí jeho krajan Simon Kaiser. Z českých závodníků zaznamenal nejlepší umístění devátý Jonáš Mareček.
Program vysílání zimních sportů
12:25 Freestyle lyžování: SP Val di Fassa – skikros
13:00 Snowboarding: SP Rogla – paralelní obří slalom
13:10 Skoky na lyžích: SP Willingen – velký můstek žen
13:25 Biatlon: ME Sjusjöen – stíhačka žen
15:55 Skoky na lyžích: SP Willingen – velký můstek mužů